ทวง 'สรรพากร-คปภ.' เร่งตรวจสอบ
ปมบริษัทต่างชาติขายประกัน
แย่งอาชีพคนไทยชัดเจน
ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรมสรรพากร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม เทคโนโลจีส์ จำกัด หรือ "กลุ่มบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม" ล่าสุด ผู้ร้องเรียนได้ยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้า หลังผ่านมากว่าหนึ่งเดือนแต่ยังไม่ได้รับการชี้แจงผลการดำเนินงานจากทั้งสองหน่วยงาน
ทั้งนี้ เป็นการระบุว่า ขอติดตามความคืบหน้า กรณีร้องเรียนไปยังกรมสรรพากร และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ ) ตามที่ได้มีการร้องเรียนเป็นหนังสือไปยังหน่วยงานทั้งสองเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เพื่อตรวจสอบ บริษัท แปซิฟิค ไพร์ม คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม เทคโนโลจีส์ จำกัด ซึ่งเรียกว่า “ กลุ่มบริษัท แปซิฟิค ไพร์ม” มีพฤติการณ์ใช้คนต่างชาติในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ในประเทศไทย ซึ่งอาชีพนายหน้าประกันเป็นอาชีพสงวนไว้สำหรับคนไทย และต้องได้รับใบอนุญาตเท่านั้น แต่คนต่างชาติเหล่านี้มาแย่งงานขายประกันกับคนไทย อีกทั้งหลังจากขายประกันให้กับลูกค้าแล้ว กรมธรรม์ที่ทำเป็นกรมธรรม์ประกันต่างประเทศเป็นลักษณะ ( Offshore Insurance ) ทำให้กรมธรรม์ประกันต่างประเทศไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรสแตมป์ รวมถึงรายได้ไม่เข้ามาเป็นรายได้บริษัทในประเทศไทย อันเป็นช่องทางหลีกเลี่ยงกฏหมายรัษฏากร จึงขอให้กรมสรรพากรและคปภ.ช่วยตรวจสอบ เพื่อปกป้องบริษัทนายหน้าประกันที่สุจริตในประเทศไทย