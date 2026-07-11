รองเลขาฯ ป.ป.ท. ย้ำ "ลูกจีนดำปั้นไทยทิพย์" คือภัยความมั่นคง เป้าหมายอาจไกลถึงการเมืองไทย

พ.ต.ท. สิริพงษ์ ศรีตุลา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยมุมมองผ่านรายการ คมชัดลึก ทาง NationTV ถึงปัญหาขบวนการสร้าง "ลูกไทยทิพย์" ให้เด็กชาวจีน โดยย้ำว่า เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เพียงการปลอมแปลงเอกสารหรือการได้สัญชาติไทยโดยมิชอบ แต่เป็นปัญหาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
พ.ต.ท.สิริพงษ์ อธิบายว่า เมื่อเด็กได้รับการแจ้งเกิดและได้รับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักตั้งแต่แรกเกิด ก็จะมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายไทย สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ของพลเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นการทำบัตรประชาชน สิทธิด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล การเปิดบัญชีธนาคาร การทำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงสิทธิเลือกตั้งเมื่อมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนด
รองเลขาธิการ ป.ป.ท. ระบุว่า หากขบวนการลักษณะนี้ไม่ได้รับการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทาง อาจถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการถือครองทรัพย์สิน ซ่อนทรัพย์สิน หรือฟอกเงินของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผู้ที่ได้รับสถานะเป็นคนไทยจะสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับพลเมืองไทยทั่วไป
นอกจากนี้ ยังแสดงความกังวลว่า หากปล่อยให้ปัญหาขยายวงกว้าง เงินทุนสีเทาอาจถูกนำมาใช้สร้างอิทธิพลหรือแทรกแซงระบบการเมืองไทยในอนาคต จึงจำเป็นต้องมองปัญหานี้ในภาพรวมของความมั่นคงแห่งชาติ ไม่ใช่เพียงคดีปลอมเอกสารหรือการสวมสิทธิของเด็กเพียงรายบุคคล
พ.ต.ท.สิริพงษ์ ยังชี้ว่า การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ พร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องเร่งตัดตอนขบวนการอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในอนาคต
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