กันจอมพลังถามเดือด ครบรอบ 1 ปี BM21 ถล่มไทย จับตัวบงการได้หรือยัง

กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ทวงถามความคืบหน้าคดีเหตุยิง BM21 โจมตีฝั่งประเทศไทย ซึ่งกำลังจะครบรอบ 1 ปี โดยตั้งคำถามว่า เหตุใดคดีจึงยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่เบื้องหลัง พร้อมถามตรงว่า "เกิดอะไรขึ้น" และเหตุใดเรื่องการออกหมายจับผู้สั่งการจึงดูเงียบหายไป
เจ้าตัวระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยของคนไทย จึงเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงความคืบหน้าของคดีให้สังคมรับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นการติดตามตัวผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์
การโพสต์ครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่ใกล้ครบรอบ 1 ปีของเหตุการณ์ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น หลายคนเรียกร้องให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าของคดี รวมถึงชี้แจงว่ามีการดำเนินการในส่วนของการออกหมายจับหรือการติดตามผู้เกี่ยวข้องไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อประเด็นที่กัน จอมพลัง ตั้งคำถาม โดยสังคมยังคงจับตาว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีดังกล่าวหรือไม่ หลังผ่านไปเกือบหนึ่งปีนับตั้งแต่เกิดเหตุ
#News1 รายงาน