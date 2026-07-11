คริสพ้อ "ผมจะบ้า!" เขมรยิงเรา แต่เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้มัน

ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นายคริส โปตระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเศรษฐกิจ ได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการเงินกู้ของกัมพูชา โดยระบุว่า ในสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ไทย–กัมพูชายังมีความตึงเครียด และประชาชนกำลังติดตามปัญหาชายแดนอย่างใกล้ชิด การคงงบประมาณในโครงการดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเกิดคำถามและไม่เข้าใจ
นายคริส ระบุว่า จากการตรวจสอบเอกสารงบประมาณ พบว่ามีการตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและภาระผูกพันของโครงการที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชา รวมถึงยังมีหนี้เงินกู้ระยะยาวที่กัมพูชาค้างชำระกับไทยอยู่กว่า 1,700 ล้านบาท จึงเสนอให้ตัดงบในสองโครงการดังกล่าวออกไปก่อน โดยให้เหตุผลว่า แม้จะเป็นวงเงินไม่มาก แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันไม่เหมาะสม และอาจสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับประชาชน
ระหว่างการอภิปราย นายคริสกล่าวกับที่ประชุมว่า "ผมจะบ้า" พร้อมตั้งคำถามว่า ในช่วงที่ยังมีปัญหาชายแดน เหตุใดไทยยังต้องตั้งงบประมาณในรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ของกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงว่า งบประมาณดังกล่าว ไม่ได้เป็นการจ่ายเงินให้รัฐบาลกัมพูชา แต่เป็นการชดเชยภาระดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้เดิมให้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของไทย หากตัดงบประมาณส่วนนี้ ผู้ได้รับผลกระทบจะเป็นสถาบันการเงินของไทย ไม่ใช่รัฐบาลกัมพูชา
ผู้แทนหน่วยงานยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการทั้งหมดเป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นมานานแล้ว และปัจจุบันอยู่ในช่วงการชำระหนี้ตามพันธกรณี อีกทั้งกัมพูชายังคงชำระหนี้ได้ตามกำหนด ยังไม่พบปัญหาการผิดนัดชำระ
ภายหลังการอภิปราย ประธานในที่ประชุมเสนอให้นำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาในชั้นอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณารายละเอียดและข้อกฎหมายเพิ่มเติม ก่อนนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการอีกครั้ง
#News1 รายงาน