ใจทำด้วยอะไร? 42 แอดมินคนไทย สมัครใจทำเว็บออนไลน์ ต้มคนไทย แลกเงินเดือน 15,000 บาท

เจ้าหน้าที่ไทยรับตัวคนไทยจำนวน 42 คนกลับจาก สปป.ลาว หลังถูกทางการลาวจับกุมในข้อหาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและเกี่ยวข้องกับการเป็นแอดมินเว็บออนไลน์ โดยทั้งหมดเดินทางกลับผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและตรวจสอบตามขั้นตอนของหน่วยงานความมั่นคง
จากการคัดแยกของเจ้าหน้าที่ ไม่พบว่าทั้ง 42 คนเข้าข่ายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใด ทุกคนให้การสอดคล้องกันว่าเดินทางออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติโดยสมัครใจ เพื่อไปทำงานเป็นแอดมินเว็บออนไลน์ใน สปป.ลาว
ผู้ต้องหายอมรับว่า ได้รับค่าจ้างเดือนละประมาณ 15,000 บาท ทำงานวันละ 12 ชั่วโมง และจะได้รับโบนัสเพิ่มเติม หากสามารถชักชวนผู้เล่นรายใหม่เข้ามาใช้บริการได้
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบประวัติของผู้ถูกส่งกลับทั้งหมด ไม่พบหมายจับหรือคดีค้างเก่า ก่อนดำเนินคดีในข้อหาลักลอบออกนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางธรรมชาติ รวมถึงความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายไทย
กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันขบวนการเว็บออนไลน์ยังคงอาศัยแรงงานคนไทยเข้าไปทำหน้าที่เป็นแอดมินหรือผู้ดูแลระบบ โดยใช้ค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจ แม้จะทราบดีว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
หน่วยงานความมั่นคงย้ำว่า ผู้ที่เดินทางไปทำงานในลักษณะดังกล่าว แม้จะอ้างว่าเป็นเพียงลูกจ้าง ก็อาจต้องรับผิดตามกฎหมาย หากพบว่าเข้าไปมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของเครือข่ายเว็บออนไลน์หรือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
#News1 รายงาน