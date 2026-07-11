ภราดรเรียกคนหาดใหญ่มาฟัง อ้างข้อเท็จจริงหั่นงบน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นแบบนี้

นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ออกมาชี้แจงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องงบประมาณรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยระบุว่า อยากให้ประชาชนรับฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่ง พร้อมยืนยันว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามที่มีการนำเสนอในโลกออนไลน์ทั้งหมด
นายภราดร กล่าวถึงกรณีที่เพจ "ลมฟ้าอากาศ" ตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงมีการตัดงบประมาณของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยระบุว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าประเด็นดังกล่าวมีที่มาจากคำให้สัมภาษณ์ของ นายจูรีพงศ์ พรหมชู หรือ "นายกแป้น" นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
อย่างไรก็ตาม นายภราดร ระบุว่า จากข้อมูลที่ตนได้รับและการประชุมที่เกี่ยวข้อง พบว่าเทศบาลนครหาดใหญ่ได้แจ้งต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องว่าจะใช้ "เงินสะสม" ในการดำเนินโครงการบางส่วน จึงเป็นที่มาของวงเงินประมาณ 99.5 ล้านบาทที่ถูกกล่าวถึง
นอกจากนี้ นายภราดร ยังอ้างถึงการประชุมที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเข้าร่วม โดยระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้สอบถามเหตุใดเทศบาลจึงเสนอของบประมาณมาเพียงเท่านั้น ก่อนมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และกรมชลประทาน ร่วมพิจารณาว่ามีโครงการใดที่สามารถเร่งดำเนินการได้ทันที เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
สส.พรรคภูมิใจไทย ยังตั้งข้อสังเกตว่า ในการจัดทำคำของบประมาณปี 2570 เทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้เสนอของบเพื่อโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นลำดับแรก แต่กลับมีคำของบในโครงการอื่น เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ ถนน และการจัดซื้อเจ็ตสกี พร้อมตั้งคำถามว่าหากปัญหาน้ำท่วมเป็นเรื่องเร่งด่วน เหตุใดจึงไม่ให้ความสำคัญกับโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นทาง
นายภราดร ย้ำว่า ตนไม่ได้กล่าวหาบุคคลใดเป็นการเฉพาะ แต่ต้องการให้ประชาชนได้รับข้อมูลครบทุกด้าน พร้อมเตือนว่า การนำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วนอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และขอให้ประชาชนพิจารณาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายก่อนตัดสินใจเชื่อข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง
#News1 รายงาน