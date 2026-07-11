มีข้าราชการดี 20% พูดไม่ออกได้แต่กลอกหน้า

มีข้าราชการดี20%
พูดไม่ออกได้แต่กลอกหน้า
โกงสอบเข้าข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย ที่พบว่าเป็นเรื่องมหกรรมโกงแผ่นดิน ล่าสุดตรวจสอบจากตำแหน่งเปิดรับ 6000 กว่าอัตรา แต่บรรจุ 15000 (ขึ้นบัญชี 2 ปี)
ตรวจจากบัญชีผู้สอบได้จำนวน 14990 คน พบรายการผิดปกติ 5372 คนหรือ เกือบ 36% ของผู้สอบได้
แต่มันคือ 80% ของผู้ที่ได้บรรจุ
หมายความว่าที่บรรจุไปมีคนสอบได้จริงแค่ 20%แผ่นดินได้คนจริง ผ่านสอบมาแค่นี้
หรือถ้ายังบรรจุไม่หมด แต่เมื่อบรรจุหมดจะมีคนสอบได้จริงแค่ 20% ข้าราชการมีดีแค่นี้จริงๆ บ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไร…พูดไม่ออกได้แต่กลอกหน้า!!