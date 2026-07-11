นายกแป้นยืนยันคำเดิม! งบรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ถูกตัด เหลือเรือยางแค่ 4 ลำ

นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ "นายกแป้น" นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ยืนยันคำชี้แจงเดิมถึงกรณีงบประมาณเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย โดยระบุว่างบที่เทศบาลเสนอขอเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในปีงบประมาณ 2570 ถูกตัดออกหลายรายการ เหลือเพียงเรือยาง 4 ลำ รถบรรทุก 10 ล้อ 3 คัน และโครงการถนน 1 สาย ซึ่งยังต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการและขั้นตอนงบประมาณต่อไป
นายกแป้นเปิดเผยว่า เทศบาลได้เสนอของบจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึงเจ็ตสกี แต่รายการดังกล่าวถูกตัดออกทั้งหมด เหลือเพียงเรือยาง 4 ลำ พร้อมย้ำว่าแม้งบจะถูกปรับลด ก็ต้องบริหารจัดการด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกล่าวว่า "เขาให้อะไรมาก็เอาตามนั้น"
ส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ นายกแป้นชี้แจงว่าเป็นโครงการในสมัยผู้บริหารชุดก่อน ไม่ใช่โครงการที่เกิดขึ้นในช่วงการบริหารของตน และขอให้สอบถามรายละเอียดจากผู้บริหารชุดเดิม
นอกจากนี้ นายกแป้นยังชี้แจงกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเทศบาลนครหาดใหญ่มีเงินสะสมกว่า 200 ล้านบาท โดยระบุว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลเมื่อหลายเดือนก่อน ปัจจุบันเทศบาลได้นำงบประมาณไปใช้ซ่อมแซมโรงเรียน ถนน สถานพยาบาล ขุดลอกคูคลอง จัดหาเครื่องสูบน้ำ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น ทำให้ปัจจุบันเหลือเงินสะสมประมาณ 42 ล้านบาท
ทั้งนี้ นายกแป้นยืนยันว่า แม้งบประมาณจะถูกตัดและมีข้อจำกัดหลายด้าน แต่เทศบาลนครหาดใหญ่ยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดอุทกภัย
#News1 รายงาน