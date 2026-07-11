ไทกรแฉ! ซ่อมหอพักครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 92 ล้าน แพงกว่าสร้างใหม่

นายไทกร พลสุวรรณ ออกมาเปิดเผยข้อมูลระหว่างการอภิปรายและตรวจสอบการใช้งบประมาณของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยตั้งข้อสังเกตถึงโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงหอพักครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 92 ล้านบาท ทั้งที่เป็นเพียงการปรับปรุงอาคารเดิมสูง 4 ชั้น ไม่มีลิฟต์
นายไทกรระบุว่า อาคารดังกล่าวมีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 1,700 ตารางเมตร มีห้องพักทั้งหมด 61 ห้อง เมื่อนำงบประมาณมาคำนวณเฉลี่ย พบว่าค่าซ่อมแซมตกอยู่ที่ประมาณ 54,000 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าค่าก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรูของภาคเอกชนที่มีทั้งงานโครงสร้างและงานตกแต่งภายใน รวมถึงสูงกว่าราคากลางงานก่อสร้างของภาครัฐอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ นายไทกรยังตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของผู้บริหาร สกสค. โดยอ้างว่า ผู้บริหารที่ลงนามในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาโครงการ กลับชี้แจงต่อกรรมาธิการว่าไม่ทราบรายละเอียดของโครงการ ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลและการใช้งบประมาณแผ่นดิน
นายไทกรยังเปิดเผยว่า ได้รับข้อมูลว่าทีมงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าวแล้ว หลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับความคุ้มค่าของงบประมาณ ขณะที่มีรายงานว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานบางส่วน ไม่ต้องการเข้าร่วมดำเนินการ เนื่องจากกังวลต่อความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ซึ่งเป็นข้อมูลที่นายไทกรกล่าวอ้างระหว่างการอภิปราย
พร้อมกันนี้ นายไทกรเรียกร้องให้มีการตรวจสอบโครงการดังกล่าวอย่างละเอียด หากพบการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า หรือมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบ พร้อมเห็นว่าการบริหารงานของผู้บริหาร สกสค. ชุดปัจจุบันควรได้รับการประเมินอย่างจริงจัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของครู บุคลากรทางการศึกษา และเงินภาษีของประชาชน
#News1 รายงาน