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งามไส้ไทยแลนด์! สาธิตหวั่น รายได้รัฐไม่พอ รบ.อาจต้องกู้มาจ่ายเงินเดือน ขรก.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสาธิต วงศ์หนองเตย ให้สัมภาษณ์ในรายการ The Politics แสดงความกังวลต่อแนวโน้มฐานะการคลังของประเทศ โดยระบุว่า หากรัฐบาลไม่สามารถเพิ่มรายได้ของรัฐ หรือควบคุมรายจ่ายประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคตอาจเกิดสถานการณ์ที่ รายได้ของรัฐไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ จนต้องกู้เงินมาดำเนินการ

นายสาธิตอธิบายว่า ปัจจุบันรัฐบาลยังคงกู้เงินเพื่อนำไปใช้ลงทุน แต่หากรายได้จากการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะที่รายจ่ายประจำ โดยเฉพาะเงินเดือนและสวัสดิการของภาครัฐ เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง อาจทำให้ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า รัฐบาลต้องเผชิญแรงกดดันทางการคลังมากขึ้น

เขามองว่า ทางออกสำคัญคือการปฏิรูปทั้งด้านรายรับและรายจ่ายของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ รวมถึงการควบคุมรายจ่ายประจำของภาครัฐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ อาจต้องพิจารณาปรับกฎหมายเกี่ยวกับเพดานหนี้สาธารณะ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะอาจส่งผลต่อวินัยการคลังของประเทศ

สำหรับแนวคิดการปรับลดสวัสดิการของข้าราชการ นายสาธิตเห็นว่า ไม่ควรกระทบต่อสิทธิของข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่หรือผู้ที่เกษียณอายุแล้ว เนื่องจากถือเป็นเงื่อนไขที่รัฐให้คำมั่นไว้ตั้งแต่เข้ารับราชการ แต่สำหรับข้าราชการที่จะเข้ารับราชการในอนาคต รัฐอาจพิจารณาปรับรูปแบบสวัสดิการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการคลัง เช่น การใช้ระบบประกันสุขภาพในรูปแบบที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

นายสาธิตยังเห็นว่า การปฏิรูประบบราชการเป็นอีกประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยอาจพิจารณาลดตำแหน่งที่หมดความจำเป็น ใช้มาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดในบางส่วน และไม่เปิดรับอัตราทดแทนในตำแหน่งที่สามารถปรับลดได้ เพื่อให้โครงสร้างกำลังคนของภาครัฐมีความเหมาะสมกับภาระงบประมาณในระยะยาว

ทั้งนี้ นายสาธิตย้ำว่า หากรัฐบาลไม่เร่งวางแผนบริหารรายได้และควบคุมรายจ่ายตั้งแต่วันนี้ ปัญหาทางการคลังอาจทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศในอนาคต

หมายเหตุ : เป็นการให้สัมภาษณ์ของ นายสาธิต วงศ์หนองเตย ในรายการ The Politics ซึ่งสะท้อนมุมมองและข้อวิเคราะห์ของผู้ให้สัมภาษณ์

#News1 รายงาน