เปิดโปงแผนใหม่จีนดำ ปั้นลูกไทยทิพย์ มุ่งกลืนกินแผ่นดินไทย

เพจ "ไทยมิตร" เผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงความเห็นและวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เรียกว่า "ทารกม้าโทรจัน" โดยตั้งข้อกังวลว่า อาจมีกลุ่มทุนสีเทาจากต่างชาติใช้ช่องโหว่ของกฎหมายไทย สร้างเด็กที่ได้รับสัญชาติไทย เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองทรัพย์สิน ดำเนินธุรกิจ และสร้างฐานที่มั่นในประเทศไทยในอนาคต ซึ่งเพจมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ หากปล่อยให้เกิดขึ้นโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง
ภายในคลิป เพจอ้างว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้อพยพที่เข้ามาแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจตามปกติ แต่เป็นกลุ่มทุนสีเทาและเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติบางส่วน ที่พยายามหาช่องทางสร้างสถานะทางกฎหมายในประเทศไทย โดยใช้วิธีว่าจ้างชายไทยให้รับรองบุตร เพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทย ก่อนนำสถานะดังกล่าวไปใช้เป็นประโยชน์ในการถือหุ้น การครอบครองทรัพย์สิน หรือการดำเนินธุรกิจผ่านนิติบุคคลไทย
เพจยังตั้งข้อสังเกตว่า หากพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นขบวนการจริง ผลกระทบอาจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องการถือครองทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังอาจกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างการถือครองธุรกิจ และความมั่นคงของประเทศในระยะยาว พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และอุดช่องโหว่ของกฎหมาย หากพบว่ามีการกระทำผิดหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ควรดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่นำเสนอในคลิปเป็นการวิเคราะห์และข้อกล่าวอ้างของผู้จัดทำคลิป ซึ่งยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานของรัฐและกระบวนการยุติธรรม ว่ามีการกระทำเป็นขบวนการตามที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่
#News1 รายงาน