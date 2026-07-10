ทำถึง! "ไชยชนก" โพสต์โชว์ ประกาศบนเวทีโลก ดันไทยเป็นศูนย์ทดลองธรรมาภิบาล AI
นายไชยชนก ชิดชอบ โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวที WSIS Forum 2026 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยระบุว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในการทำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN) และพันธมิตรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนา AI Governance Sandbox หรือพื้นที่ทดลองด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ พร้อมเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ร่วมพัฒนาแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลได้ในระดับสากล
ในโพสต์ดังกล่าว นายไชยชนก ระบุว่า บนเวที Leaders TalkX 3 หัวข้อ Artificial Intelligence: Policy, Ethics, and Global Cooperation เขาได้นำเสนอ 3 ประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกควรร่วมกันผลักดัน เพื่อให้ AI เป็นโอกาสของทุกประเทศอย่างแท้จริง
ประเด็นแรก คือ การสร้างความพร้อม (Build Readiness) ผ่านการลงทุนด้านบุคลากร องค์ความรู้ ศักยภาพของประเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นที่สอง คือ การสร้างความเชื่อมั่น (Build Trust) ด้วยการพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับธรรมาภิบาล AI ที่โปร่งใส ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และสร้างความไว้วางใจในการนำ AI ไปใช้
ส่วนประเด็นที่สาม คือ การเชื่อมโยงระบบธรรมาภิบาล (Interoperability) เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถทำงานร่วมกันได้ แม้จะมีบริบทและกฎหมายที่แตกต่างกัน พร้อมระบุว่า การสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเงินทุน แต่ควรแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติด้าน AI Governance เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของ AI ร่วมกัน
นายไชยชนก ยังระบุในโพสต์ว่า ประเทศไทยพร้อมเป็นพื้นที่ทดลองด้านธรรมาภิบาล AI ในสภาพแวดล้อมจริง พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ของประชาคมโลก และหวังให้ไทยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้าน AI ในระดับนานาชาติ
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