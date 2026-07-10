กระบี่น้อยเดือด! ฟาดเก้าอี้-ขู่เอาชีวิตกลางประชุม ปมสหกรณ์งบพัฒนากว่า 200 ล้าน
เกิดเหตุวุ่นวายกลางการประชุมของสหกรณ์ในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่ เมื่อมีสมาชิกเกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรง ก่อนบานปลายถึงขั้นมีการฟาดเก้าอี้และกล่าวคำข่มขู่เอาชีวิตกัน สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ที่อยู่ในที่ประชุม และกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
เพจ "เป็นข่าวกระบี่" เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งมีที่มาจากปัญหาการบริหารจัดการสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย ซึ่งเป็นโครงการที่ภาครัฐผลักดันเมื่อหลายปีก่อน ภายหลังการยึดคืนพื้นที่จากภาคเอกชน และใช้งบประมาณพัฒนาพื้นที่รวมกว่า 200 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ำ ถนน และอาคารต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม แม้เวลาจะผ่านมาหลายปี แต่ยังมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ว่า การพัฒนาหลายด้านยังไม่เป็นไปตามความคาดหวัง พื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ ขณะที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงปัญหาการปล่อยเช่าที่ดินและการเอารัดเอาเปรียบกันภายในกลุ่มสมาชิก
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งรุนแรงขึ้น หลังเหตุทะเลาะวิวาทกลางที่ประชุมถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จนหลายฝ่ายตั้งคำถามว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงปัญหาภายในองค์กรหรือไม่ และถึงเวลาที่จะต้องมีการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อให้กลับมาเดินหน้าตามวัตถุประสงค์เดิม คือการสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่ดินทำกินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการสหกรณ์หรือหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลโครงการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารโครงการและการใช้งบประมาณ เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่
#News1 รายงาน