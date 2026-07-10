ข้อมูลใครจริง? "ภราดร-นายกแป้น" โต้เดือดงบแก้น้ำท่วม คนหาดใหญ่หวั่นซ้ำรอย
ประเด็นงบประมาณแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ปีงบประมาณ 2570 กลายเป็นข้อถกเถียงที่สังคมให้ความสนใจ หลังนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ "นายกแป้น" นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่แตกต่างกัน จนประชาชนในพื้นที่ตั้งคำถามว่า ข้อมูลของฝ่ายใดเป็นข้อเท็จจริง
นายกแป้นเปิดเผยว่า โครงการที่เทศบาลนครหาดใหญ่เสนอของบประมาณเพื่อรับมือปัญหาน้ำท่วมในปี 2570 ถูกปรับลดลงเกือบทั้งหมด โดยสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงเรือยาง 4 ลำ รถบรรทุกสิบล้อ 3 คัน และโครงการก่อสร้างถนน 1 สาย ส่วนโครงการจัดซื้อเจ็ตสกีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องถูกตัดออกทั้งหมด พร้อมยืนยันว่าเงินสะสมของเทศบาลปัจจุบันเหลือเพียง 42 ล้านบาท ไม่ใช่ 200 ล้านบาท ตามที่มีการกล่าวอ้าง และสามารถตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของเทศบาลได้
นายกแป้นยังชี้แจงว่า งบประมาณจำนวนมากถูกนำไปใช้ในการฟื้นฟูเมืองหลังเกิดอุทกภัย ทั้งการซ่อมแซมถนน ระบบระบายน้ำ โรงเรียน เครื่องสูบน้ำ และการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝน ทำให้เงินสะสมของเทศบาลลดลงอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ นายภราดร ปริศนานันทกุล ได้ออกมาชี้แจงว่า การพิจารณางบประมาณเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของการจัดสรรงบประมาณ พร้อมระบุว่าเทศบาลยังมีศักยภาพในการบริหารจัดการงบประมาณของตนเอง ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความแตกต่างของข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย
ขณะเดียวกัน ประเด็นดังกล่าวยังถูกหยิบยกขึ้นอภิปรายในเวทีการเมือง โดยมีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้
ประชาชนในพื้นที่จำนวนไม่น้อยแสดงความกังวลว่า หากการจัดสรรงบประมาณล่าช้าหรือไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝน และทำให้หาดใหญ่ต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมซ้ำรอยในอนาคต จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใส เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงและคลายข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
#News1 รายงาน