ฟิลิปปินส์วิกฤต! ไต้ฝุ่นคร่าชีวิต 15 ราย อพยพใหญ่นับหมื่น
ฟิลิปปินส์กำลังเผชิญวิกฤตจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบาวี (Typhoon Bavi) ที่พัดถล่มหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่มในหลายจังหวัด สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้าง พร้อมคร่าชีวิตประชาชนอย่างน้อย 15 ราย ขณะที่ประชาชนนับหมื่นต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
สำนักข่าวรอยเตอร์ อ้างข้อมูลจากสภาบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (NDRRMC) ระบุว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากเหตุดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่ซัดบ้านเรือนและยานพาหนะ ขณะที่หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง
ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์ (PAGASA) เปิดเผยว่า แม้ศูนย์กลางของพายุจะเริ่มเคลื่อนตัวออกจากประเทศแล้ว แต่อิทธิพลของพายุยังคงทำให้หลายจังหวัดเผชิญฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเพิ่มเติม โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำ
ทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า มีประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และหน่วยกู้ภัยได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมจัดส่งอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ หลายพื้นที่ยังประสบปัญหาไฟฟ้าดับ ถนนถูกตัดขาด และการคมนาคมเป็นอัมพาต ส่งผลให้การเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยเป็นไปด้วยความยากลำบาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักและภัยพิบัติซ้ำในบางพื้นที่
ฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญพายุหมุนเขตร้อนบ่อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยแต่ละปีมีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเฉลี่ยประมาณ 20 ลูก ทำให้รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
#News1 รายงาน