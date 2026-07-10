จีนระทึก! ทอร์นาโดกวาดหูเป่ย บ้านเรือนเสียหายวงกว้าง
จีนเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรง หลังเกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่มหลายพื้นที่ในมณฑลหูเป่ย ส่งผลให้บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสำรวจความเสียหายอย่างต่อเนื่อง
สำนักข่าวซินหัว โดยอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นของจีน รายงานว่า พายุทอร์นาโดพัดผ่านหลายพื้นที่ในมณฑลหูเป่ย ส่งผลให้บ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหาย ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่น ยานพาหนะบางส่วนถูกแรงลมพัดพลิกคว่ำ รวมถึงโรงงานและคลังสินค้าหลายแห่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ข้อมูลจากหน่วยงานด้านการจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนระบุว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 330 ราย และประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 14,000 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนระบุว่า พายุทอร์นาโดครั้งนี้เกิดจากการปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนชื้นที่ได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อน ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงในหลายพื้นที่ของมณฑลหูเป่ย
ด้านประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดูแลผู้บาดเจ็บ ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย และติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหลายพื้นที่ของจีนยังคงมีความเสี่ยงเผชิญฝนตกหนักและพายุรุนแรงในช่วงนี้
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาของจีนระบุว่า แม้ทอร์นาโดจะไม่ใช่ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยในประเทศจีน แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วมีแนวโน้มเกิดบ่อยและรุนแรงมากขึ้น ทำให้ภาครัฐต้องยกระดับการเฝ้าระวังและระบบแจ้งเตือนภัยเพื่อรับมือกับความเสี่ยงในอนาคต
#News1 รายงาน