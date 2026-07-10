ทนายเกิดผล โพสต์แรง! หวั่นจีนเทาปั้นลูกหลานสัญชาติไทย ก้าวสู่เก้าอี้รัฐมนตรี
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังนายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความชื่อดัง โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แสดงความกังวลต่อสิ่งที่เรียกว่า "แผนการครอบครองแผ่นดินไทยในระยะยาว" โดยอ้างว่า กลุ่มทุนจีนสีเทาอาจใช้ช่องทางตามกฎหมาย ด้วยการให้บุตรหลานได้รับสัญชาติไทยตั้งแต่แรกเกิด ก่อนเติบโตเข้าสู่ระบบการเมืองและระบบราชการในอนาคต
ในโพสต์ดังกล่าว นายเกิดผลระบุว่า หากบุคคลเหล่านี้ถือสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ เมื่อเติบโตขึ้นก็สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายในการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง หรือรับราชการในตำแหน่งสำคัญได้ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรี หรือข้าราชการระดับสูง หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า นี่อาจเป็นแนวทางการสร้างอิทธิพลในระยะยาวที่สังคมไทยควรเฝ้าติดตาม
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น ทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับข้อกังวลดังกล่าว และผู้ที่มองว่าเป็นเพียงสมมติฐานที่ควรมีข้อมูลและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม โดยต่างแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับมาตรการคัดกรอง การบังคับใช้กฎหมาย และการป้องกันการใช้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนถือครองผลประโยชน์ในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและข้อกังวลที่นายเกิดผลนำเสนอผ่านโพสต์ส่วนตัว ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐออกมายืนยันว่ามีขบวนการหรือแผนการในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ขณะที่การดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือการรับราชการในประเทศไทย ยังคงต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดในแต่ละตำแหน่ง
#News1 รายงาน