นายห้างประจักษ์ชัย โพสต์โชคดี ที่ปั้น "ฟารีดา" จากโหนกระแส เพราะมีความสามารถ ถ้าสอยทุกคนที่ไปโหนฯ คงมีเป็นร้อย
กระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการนำบุคคลที่เป็นข่าวหรือได้รับความสนใจจากรายการโทรทัศน์เข้าสู่วงการบันเทิง ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด **ประจักษ์ชัย ไหทองคำ** หรือ "นายห้างประจักษ์ชัย" เจ้าของค่ายไหทองคำ เรคคอร์ด ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมยกกรณีของ **ฟารีดา** ศิลปินในสังกัดที่เคยเป็นที่รู้จักจากการออกรายการ "โหนกระแส"
นายห้างประจักษ์ชัย ระบุว่า ตนถือว่าโชคดีที่ฟารีดามีพื้นฐานด้านการร้องเพลงและมีศักยภาพเพียงพอที่จะได้รับการพัฒนาต่อยอดในฐานะศิลปิน โดยก่อนตัดสินใจร่วมงาน ได้พิจารณาทั้งความสามารถ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม ไม่ได้อาศัยเพียงกระแสความดังจากโลกออนไลน์
พร้อมกันนี้ ยังระบุอีกว่า หากเลือกดึงทุกคนที่ได้รับกระแสจากการออกรายการมาเป็นนักร้องเพียงเพราะกำลังเป็นที่สนใจ ก็คงมีศิลปินเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก พร้อมทิ้งท้ายว่า **"ไม่นะ... ไม่นะ ไม่ทำครับ"** สะท้อนจุดยืนว่าการคัดเลือกศิลปินของค่ายยังให้ความสำคัญกับความสามารถเป็นหลัก มากกว่ากระแสความนิยมในช่วงเวลาสั้น ๆ
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนมองว่าเป็นการอธิบายแนวคิดในการคัดเลือกศิลปินของค่ายไหทองคำ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเชื่อมโยงไปถึงกระแสถกเถียงในช่วงหลายวันที่ผ่านมา เกี่ยวกับการให้พื้นที่กับบุคคลที่กำลังตกเป็นข่าว จนเกิดข้อถกเถียงว่าควรแยก "กระแส" ออกจาก "ความสามารถ" ในการเข้าสู่วงการบันเทิง
อย่างไรก็ตาม ในข้อความที่โพสต์ นายห้างประจักษ์ชัยไม่ได้กล่าวถึงบุคคลหรือกรณีใดเป็นการเฉพาะ แต่เป็นการแสดงมุมมองเกี่ยวกับหลักการคัดเลือกศิลปินของค่าย ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์
#News1 รายงาน