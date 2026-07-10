ระทึก! น้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วง วงเวียนใหญ่ เร่งติดตั้งเครื่องวัดความทรุด ชาวบ้านผวาเจอผิวกราวด์-ตึกร้าว
สถานการณ์เหตุน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ บริเวณใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ ยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังเกิดการรั่วซึมของน้ำภายในอุโมงค์ ส่งผลให้ผิวถนนเกิดการทรุดตัวบางส่วน และพบรอยร้าวบนอาคารพาณิชย์ใกล้จุดก่อสร้าง ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัย
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเอง ก่อนสั่งอพยพประชาชนจากอาคารที่ได้รับผลกระทบจำนวน 3 อาคาร รวมประมาณ 60 คน พร้อมกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี 30 เมตรจากจุดเกิดเหตุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากเกิดการทรุดตัวเพิ่มเติม
กรุงเทพมหานครยังได้สั่งปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกบางช่วง ตั้งแต่บริเวณแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และลดแรงสั่นสะเทือนจากการสัญจร ขณะที่สำนักงานเขตคลองสานประกาศห้ามเข้าใช้อาคารที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราว พร้อมประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดหาที่พักชั่วคราวให้กับผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่
ล่าสุด เจ้าหน้าที่และวิศวกรได้เร่งติดตั้งเครื่องตรวจวัดการเอียงและการทรุดตัวของโครงสร้าง (Tilt Sensor) ทั้งบนผิวถนนและอาคารโดยรอบ เพื่อเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง หากพบค่าผิดปกติจะสามารถแจ้งเตือนและดำเนินมาตรการรองรับได้ทันที
ด้าน รฟม. ชี้แจงว่า สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากน้ำรั่วซึมเข้าบ่อพักน้ำภายในงานก่อสร้างใต้ดิน ส่งผลให้ดินบางส่วนอ่อนตัว อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบการทรุดตัวของอุโมงค์หรืออาคารในระดับที่กระทบต่อความมั่นคงของโครงสร้าง แต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรอผลการตรวจสอบเชิงลึกจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย และเร่งแก้ไขปัญหาให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
#News1 รายงาน