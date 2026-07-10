หนาวยกขบวน! ผบ.สอบสวนกลาง ยันขีดเส้น 20 วัน เรียกสอบ 6,000 คน คดีโกงสอบท้องถิ่น
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น เดินหน้าเร่งคลี่คลายข้อสงสัย โดยกำหนดกรอบเวลาตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน ก่อนสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ และส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในกรอบเวลา 30 วัน ตามที่รัฐบาลกำหนด
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า คณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบทั้งหมด ตั้งแต่การเปิดรับสมัคร การจัดสอบ การตรวจข้อสอบ ไปจนถึงการประกาศผล เพื่อค้นหาว่าขั้นตอนใดมีความบกพร่อง และมีบุคคลหรือหน่วยงานใดเกี่ยวข้อง ก่อนรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณา
ผบ.สอบสวนกลาง ย้ำว่า การทำงานของคณะกรรมการชุดนี้แยกออกจากคดีอาญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมถึงแยกจากคดีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรับดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยหน้าที่ของคณะทำงานคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อบกพร่องของระบบ ไม่ใช่การจับกุมหรือดำเนินคดีอาญา
สำหรับผู้ที่อยู่ในข่ายตรวจสอบ มีทั้งหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน ผู้จัดสอบ และผู้เข้าสอบ รวมประมาณ 6,000 คน ซึ่งคณะทำงานได้วางแนวทางการตรวจสอบไว้แล้ว หากพบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของ ป.ป.ช. ก็จะส่งต่อให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องของกระบวนการสอบ คณะทำงานจะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงและสรุปผล
นอกจากนี้ คณะทำงานยังได้รับมอบหมายให้ศึกษาปัญหาเชิงระบบ พร้อมเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการในอนาคต เพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบของภาครัฐและปิดช่องโหว่ที่อาจนำไปสู่การทุจริตซ้ำอีก
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ยืนยันว่า เป้าหมายสำคัญของการทำงานครั้งนี้ คือการทำให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างรอบด้าน ว่าเกิดความบกพร่องในขั้นตอนใด ใครมีส่วนเกี่ยวข้อง และเสนอแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้เข้าสอบที่สุจริต
#News1 รายงาน