โรงงานในนิคมชลบุรีที่ปล่อยน้ำเสีย มีหนาว! ศรีสุวรรณมาแล้ว ยื่นคำร้อง รมว.อุตฯ ชลบุรี-ระยอง ด่วน
นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอให้ตรวจสอบนิคมอุตสาหกรรมชื่อดังในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่เชื่อมต่อจังหวัดระยอง หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการปล่อยน้ำเสียสีดำ มีกลิ่นเหม็น จากบ่อบำบัดลงสู่ลำรางและคลองสาธารณะ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ศรีสุวรรณระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลพนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดชลบุรี และตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนัก หลังนำน้ำจากคลองไปใช้รดพืชผลทางการเกษตรจนต้นไม้เหี่ยวเฉาและแห้งตาย ขณะที่บ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบ สัตว์น้ำล้มตายจำนวนมาก รวมถึงสัตว์น้ำในคลองที่ตายเป็นแพ
นอกจากนี้ ยังมีข้อร้องเรียนว่ามีการถมดินและก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งมีความพยายามกลบหลักฐานด้วยการนำดินไปปิดท่อระบายน้ำเสีย แต่ไม่มีการเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลอง ส่งผลให้มวลน้ำเสียไหลต่อเนื่องไปยังอ่างเก็บน้ำดอกกราย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญในการผลิตน้ำประปาของจังหวัดระยอง สร้างความกังวลต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำของประชาชน
ศรีสุวรรณตั้งข้อสังเกตว่า แม้เหตุการณ์จะผ่านมานานกว่า 10 วัน แต่ยังไม่เห็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมพิจารณาใช้มาตรการทางปกครองกับผู้ประกอบการ รวมถึงเร่งฟื้นฟูคลองสาธารณะและอ่างเก็บน้ำดอกกรายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลจากฝ่ายผู้ร้องเรียน ซึ่งยังต้องรอผลการตรวจสอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
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