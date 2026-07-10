ใครบอกว่าแลนด์บริดจ์ล่ม? รัฐแค่ "ชะลอ" ไม่ใช่ยกเลิก หาข้อสรุปใน 1 ปี
กระแสข่าวที่หลายฝ่ายมองว่าโครงการแลนด์บริดจ์อาจต้องพับเก็บนั้น ล่าสุด กระทรวงคมนาคมออกมายืนยันชัดเจนว่า โครงการยังเดินหน้าตามเป้าหมาย เพียงแต่ขอ "ชะลอ" การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเปิดทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนให้รอบด้านมากที่สุด
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ทั้งร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ จะยังไม่ถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้ เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของโครงการอย่างแท้จริง
สำหรับแนวทางการดำเนินงาน กระทรวงคมนาคมจะตั้งคณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ รวมถึงวางแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เบื้องต้น กระทรวงตั้งเป้าสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอจากทุกฝ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยหวังว่าจะได้ข้อยุติที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับร่วมกัน และสามารถใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ย้ำว่า การชะลอในครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์ ขณะที่ผลการศึกษาที่หน่วยงานของรัฐเคยดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ จะยังถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาควบคู่กับข้อมูลและข้อเสนอใหม่ที่ได้รับจากประชาชน
หากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนำไปสู่ข้อเสนอให้มีการปรับรูปแบบโครงการ หรือแบ่งการพัฒนาออกเป็นระยะ กระทรวงคมนาคมก็พร้อมนำข้อเสนอเหล่านั้นมาปรับใช้ เพื่อให้การพัฒนาเกิดความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการยอมรับของประชาชนในพื้นที่
#News1 รายงาน