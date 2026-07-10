ปิดพื้นที่วงเวียนใหญ่
น้ำท่วมจุดก่อสร้างรถไฟฟ้า
'ชัชชาติ' สั่งอพยพคนออก
เหตุการณ์ดินทรุดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ย่านวงเวียนใหญ่ กลายเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนถึงความท้าทายของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมืองใหญ่ ที่ต้องเดินหน้าควบคู่กับมาตรการด้านความปลอดภัยของประชาชน แม้สถานการณ์ล่าสุดจะเริ่มทรงตัว แต่การรั่วไหลของน้ำเข้าสู่อุโมงค์จนส่งผลให้ดินทรุดตัว ทำให้หลายหน่วยงานต้องระดมกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งการอพยพประชาชน การปิดเส้นทางจราจร และการติดตั้งระบบเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลาย
ทั้งนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่ เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยนายชัชชาติ ระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดข็้น เป็นอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งเป็นอุโมงค์เส้นเดียวกับที่หน้ารพ.วชิระ แต่ว่าเป็นคนละผู้รับเหมากัน ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ต่ำสุด และมีเหมือนกับเป็นบ่อสำหรับรับน้ำอยู่ด้านล่าง ซึ่งก็มีน้ำรั่วเข้ามา และทำให้ดินทรุด โดยวิธีการแก้ไข ทาง รฟม. กับผู้รับจ้าง จะเป็นคนดำเนินการ แต่ในส่วนของ กทม. จะดูแลความปลอดภัยด้านบน
นายชัชชาติ กล่าววา ได้สั่งการไว้ก็มีอยู่ 4-5 เรื่องลำดับแรกจะต้องมีการอพยพประชาชนจากอาคารด้านหลัง 2-3 อาคาร ซึ่งจะมีการดำเนินงานอพยพคน โดยให้ย้ายไปชั่วคราวก่อน ส่วนอาคารที่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุด (ธนาคารเก่า) ไม่มีคนอยู่แล้ว เพราะเป็นตึกที่เรโนเวทอยู่
ส่วนตึกอื่นยังไม่มีความอันตราย แต่ก็ให้คอยเฝ้าระวัง อีกเรื่องเป็นการจราจร เพื่อความปลอดภัย แล้วก็ลดความสั่นสะเทือน ก็แนะนำให้ปิดจราจรถนนประชาธิปก ตั้งแต่สี่แยกบ้านแขก มาถึงอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน นอกจากนี้ จะมีการจัดศูนย์บัญชาการที่นี่ กรุงเทพมหานครก็ให้ผู้อำนวยการ ทั้ง 2 เขต คือ ธนบุรีกับคลองสาน แล้วสน.บุปผาราม จะเป็นผู้ประสานงานอำนวยการเหตุอยู่ที่นี่ แล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ก็คิดว่าเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ซึ่งขั้นแรกก็คง อย่างน้อยก็ 1 สัปดาห์ ที่จะต้องอพยพคนออกไปก่อน เพื่อความปลอดภัย ก็เอาความปลอดภัยสูงสุด
สำหรับแนวทางแก้ไข ก็คงมีหลายวิธี ซึ่งเป็นทางเทคนิค อันนี้เราก็คงไม่ก้าวล่วงมาก แต่หลักการ คือพยายามหยุดน้ำให้ได้ แล้วก็ทำดินให้แข็งแรงขึ้น ซึ่งอันนี้คงต้องเป็นทางผู้รับเหมาในการดำเนินการต่อไป