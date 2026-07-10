อนุทิน-อันวาร์ ชื่นมื่น! เป่าแซ็กฯ ร้อง My Way ขาดฮุนเซนอีกคน ครบวงเชื่อมสัมพันธ์
บรรยากาศการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล มีช่วงที่สร้างสีสันและกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ เมื่อในงานเลี้ยงรับรอง นายกรัฐมนตรีอนุทินหยิบแซ็กโซโฟนขึ้นบรรเลงบทเพลง My Way ก่อนเดินลงจากเวทีไปร่วมร้องเพลงกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ดาโต๊ะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม ท่ามกลางเสียงปรบมือและบรรยากาศเป็นกันเองของผู้ร่วมงาน
คลิปดังกล่าวถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวาง พร้อมมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนไม่น้อยนำไปแซวด้วยอารมณ์ขันว่า "คนนึงเป่า คนนึงร้อง ขาดฮุนเซนอีกคน ครบวงเชื่อมสัมพันธ์"
อย่างไรก็ตาม ภาพดังกล่าวยังถูกเชื่อมโยงไปถึงบทบาทของนายอันวาร์ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้แสดงความพยายามผลักดันการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาหลายครั้ง หลังเกิดความตึงเครียดบริเวณชายแดน โดยก่อนหน้านี้ นายอันวาร์เคยเสนอให้มาเลเซียทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการหารือระหว่างทั้งสองฝ่าย และมีการเชิญผู้นำไทยกับกัมพูชามาพูดคุยร่วมกัน
ในโลกออนไลน์ มีผู้ใช้บางส่วนย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในช่วงที่ ภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการประกาศข้อตกลงหยุดยิง แต่หลังจากนั้นไม่นานก็ยังเกิดเหตุปะทะตามแนวชายแดน ส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อบทบาทของการเจรจาและความไว้วางใจต่อฝ่ายกัมพูชา
นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้โซเชียลบางส่วนเชื่อมโยงภาพความสนิทสนมของนายอนุทินกับนายอันวาร์ ไปถึงกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่มีการผลักดันให้ผู้นำไทยเข้าร่วมวงหารือกับฝ่ายกัมพูชา โดยมีผู้นำมาเลเซียเป็นผู้ประสาน จึงเกิดความคิดเห็นในเชิงล้อเลียนว่า หากในภาพมี ฮุน เซน หรือ ฮุน มาเนต ร่วมอยู่ด้วย ก็คงจะเป็น "ครบวงเชื่อมสัมพันธ์" ตามพาดหัวที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์
อย่างไรก็ตาม การเยือนมาเลเซียครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซีย ทั้งด้านการค้า การลงทุน ความมั่นคง การพัฒนาเศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างสองประเทศ
#NEWS1 รายงาน