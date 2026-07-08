ภาพนี้ที่มีกลิ่น! บรรยากาศดีๆ กทม.จัดให้ จ็อกกิ้งวิวขยะ ที่ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
ผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ต่างตั้งคำถามถึงการดูแลพื้นที่สาธารณะ หลังมีการเผยแพร่ภาพกองขยะและน้ำเน่าเสียภายในบริเวณศูนย์กีฬา ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่มาออกกำลังกายและพักผ่อน
ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยเพจ LIVE REAL พร้อมระบุว่า บริเวณภายในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง พบกองขยะสะสมและน้ำขังเน่าเสีย ส่งผลให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กระทบต่อบรรยากาศของสถานที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้วิ่งออกกำลังกาย เล่นกีฬา และทำกิจกรรมเป็นประจำ
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนหนึ่งมองว่า สถานที่ออกกำลังกายของประชาชนควรได้รับการดูแลด้านความสะอาดและสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่น้ำขังและขยะอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและเชื้อโรค
ทั้งนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสาเหตุของการปล่อยให้เกิดกองขยะและน้ำเน่าเสียในพื้นที่ดังกล่าว ขณะที่ประชาชนเรียกร้องให้เร่งเข้าทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ศูนย์กีฬาแห่งนี้กลับมาเป็นพื้นที่ออกกำลังกายที่สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของประชาชน
ข้อมูลจากเพจ LIVE REAL
#NEWS1 รายงาน