ทนายสายหยุดไม่ตกเทรนด์! พ้อ "ผมไม่มีหมอนโดเรม่อน" นอนกับน้องโตโตโร่ ว่าซั่น
แม้คลิปไวรัล "หมอนโดเรม่อน-กระติกเขียว" จากคดีเมียหลวงบุกจับสามี จะถูกลบออกจากโลกออนไลน์แล้ว หลังทนายความของฝ่ายภรรยาขอให้ยุติการเผยแพร่ พร้อมเตือนว่าการแชร์คลิปต่ออาจมีผลกระทบในทางกฎหมาย แต่กระแส "หมอนโดเรม่อน" ยังคงถูกชาวเน็ตหยิบมาพูดถึงและสร้างสีสันกันอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู ขอร่วมวงเล่นกับกระแสนี้ ด้วยการโพสต์ภาพขณะนอนบนที่นอนลายโตโตโร่ พร้อมข้อความว่า "ผมไม่มีหมอนโดเรม่อนนะครับ! นอนกับน้องโตโตโร่.. ดูโดเรม่อนไปหลายรอบ..." พร้อมติดแฮชแท็กอารมณ์ขัน ทั้ง #ทนายโตโตโร่ #โดเรม่อนตัวดำ #โตโตโร่ตัวขาว จนสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ติดตามจำนวนมาก
โพสต์ดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในคดีโดยตรง แต่เป็นการหยิบเอากระแส "หมอนโดเรม่อน" ที่กลายเป็นมีมบนโลกออนไลน์มาล้อในมุมขำ ๆ ตามสไตล์ของทนายสายหยุด ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แซวและแชร์ต่ออย่างคึกคัก
แม้ต้นคลิปจะถูกนำออกจากสื่อออนไลน์แล้ว แต่ดูเหมือนว่ากระแส "หมอนโดเรม่อน" จะยังไม่จางหาย และครั้งนี้ "โตโตโร่" ของทนายสายหยุด ก็กลายเป็นอีกหนึ่งสีสันที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับโลกโซเชียล
#NEWS1 รายงาน