สายควันสังเคราะห์ปัตตานีเศร้า! สภ.ยะรังบุกทลายคลัง POD ยึดของกลาง 3.6 ล้าน
เจ้าหน้าที่กองปราบปราม สนธิกำลังตำรวจ สภ.ยะรัง และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งเก็บและกระจายสินค้าหลีกเลี่ยงภาษี ก่อนจับกุมชายอายุ 23 ปี พร้อมยึดของกลางมูลค่ารวมกว่า 3.6 ล้านบาท
การตรวจค้นพบ บุหรี่ต่างประเทศหลีกเลี่ยงภาษีจำนวน 73,200 มวน พร้อมอุปกรณ์และน้ำยาสำหรับ POD จำนวนมาก ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพัก โดยผู้ถูกจับกุมแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน และยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า สินค้าทั้งหมดเป็นของตน โดยรับอุปกรณ์ POD จากผู้ค้าชาวมาเลเซียผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนด้านอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ก่อนนำมากระจายจำหน่ายให้ลูกค้าในพื้นที่ ส่วนบุหรี่ต่างประเทศรับมาจากเครือข่ายในจังหวัดปัตตานี และทำลักษณะดังกล่าวมาแล้วประมาณ 1 ปี
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการรับไว้เพื่อจำหน่าย ครอบครอง และซุกซ่อนสินค้าหลีกเลี่ยงภาษี ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ยะรัง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการและเส้นทางการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายต่อไป
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