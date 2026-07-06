บอลโลกไม่มีบราซิล อังกฤษ-ฝรั่งเศสสดใส 3 แข้งดังลุ้นดาวซัลโว

บอลโลกไม่มีบราซิล
อังกฤษ ฝรั่งเศส สดใส
3นักเตะดังจ่อดาวซัลโว
ศึกฟุตบอลโลก มาถึงรอบ 16 ทีมแล้ว ใครบ้างจะผ่านไปถึงรอบ 8 ทีม จนถึง 4 ทีมสุดท้าย วิเคราะห์ฟอร์มจากรอบแบ่งกลุ่ม และรอบ 32 ทีมสุดท้าย ช่วยมองเห็นภาพได้ลางๆ
16 ทีมสุดท้าย ประกอบด้วย แคนาดา เจ้าภาพ ซึ่งร่วงไปแล้วด้วยน้ำมือของทีมแกร่งจากกาฬทวีปอย่าง โมร็อกโก
ฝรั่งเศส รองแชมป์ ซึ่งหนนี้ก็มาดีมาก เชือดจอมพลิกล็อกอย่าง ปารากวัย ได้อย่างเฉียดฉิว ในเกมที่เหนือกว่าตลอด 90 นาที เหมือนบอลคนละเกรด
ฝรั่งเศส ผ่านไปเจอกับกระดูกขัดมันอย่าง โมร็อกโก ในรอบ 8 ทีม
แซมบ้า บราซิล ข็อกโลก ตกรอบไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อเจอกัยของแสลง ทีมไวกิ้ง นอร์เวย์ ซึ่งที่ผ่านมา บราซิลมีแต่เจ๊ากับเจ๊งมาตลอด ในการเจอกันในบอลโลกสุดท้ายมา 4 หน
หนนี้ นอร์เวย์ยังเป็นยาขมของบราซิล เมื่อปราบแชมป์โลก 4 สมัย ด้วยสกอร์ 2-1 โดยหนึ่งในตัวโป้งปิดบัญชีที่ดีที่สุดในโลก และกำลังเล่นได้เข้าฝักในบอลโลกหนนี้ อย่าง เออร์ลิง เบราต์ ฮาลันด์ เหมาคนเดียวทั้ง 2 ลูก
สองประตูนี้ ส่งให้ฮาลันด์ ขึ้นนำดาวซัลโวร่วมที่ 7 ประตู
สิงโตคำราม อังกฤษ ทีมขวัญใจมหาชนคนไทย รอบนี้เจอของแข็งเข้าเต็มๆ คือเจ้าภาพเม็กซิโก ซึ่งเล่นดีมาทุกนัด ชนะรวดมา 4 นัด คลีนชีททุกนัด
การแข่งขันเต็มไปด้วยความดุเดือดเข้นข้น หลากหลายอารมณ์ อังกฤษอาศัยความคมขึ้นนำก่อน 2 ลูก แต่เจ้าภาพตีตื้นมาได้เป็น 2-1 ก่อนหมดครี่งแรก
เริ่มครึ่งหลังไม่เท่าไร อัวกฤษเสียใบแดง เหลือผู้เล่นแค่ 10 คน โมเมนตัมเหวี่ยงมาทางเม็กซิโก ปรากฏว่า เม็กซิโกก็ดันไปทำเสียจุดโทษ เลยโดนทิ้งห่างเป็น 3-1
แต่อังกฤษก็พลาดซ้ำ ทำเสียจุดโทษบ้าง เลยโดนไล่คืนมาเป็น 3-2 สุดท้าย สิงโต 10 ตัวยันอยู่ เชือดเจ้าภาพ ผ่านเข้ารอบไปเจอกับไวกิ้ง นอร์เวย์
กระทิงดุ สเปน รอบนี้ต้องทำศึก ดาร์บี้แมตช์แห่งคาบสมุทรไอบีเรีย กับทีมฝอยทอง เทียบฟอร์มที่ผ่านมาต้องถือว่าสเปนเป็นต่อโปรตุเกสพอสมควร เพราะเล่นกันเป็นทีมมากกว่า
จขณะที่ โปรตุเกส ยังคงมีปัญหาเดิมๆ ก็คือ คริสเตียโน โรนัลโด้ หรือพี่โด้รอยิง กลายเป็นจุดอ่อนที่คู่แข่งจับทางได้ง่าย เพราะนักเตะทั้งทีม ต้องคอยมองหา คอยซัพพอร์ตพี่โด้ ให้จบสกอร์ จนเล่นกันอย่างผิดธรรมชาติ
อย่างนัดที่แล้ว ขนาดหลุดเดี่ยวเข้าไปดวลกับผู้รักษาประตู นักเตะโปรตุเกสก็ยังไม่กล้ายิงเอง ยังต้องส่งให้พี่โด้ จนถูกคู่แข่งตัดได้
ขณะที่จอมแอสซิสอย่างบรูโน่ แฟร์นันด์ ก็ฟอร์มดรอปลงลงไป เพราะไม่สามารถเล่นอย่างปลอดโปร่ง จากการมี “พี่โด้รอยิง” คอยกดดันกันเอง
ปีศาจแดงแห่งยุโรป เบลเยียม โคจรมาเจอกับเจ้าภาพ สหรัฐอเมริกา ซึ่งสหรัฐได้เปรียบในฐานะเจ้าภาพ มีเสียงเชียร์หนุนหลัง
แต่ความเก๋าเกมและคุณภาพผู้เล่นของเบลเยียม ก็น่าจะเบียดเอาชนะไปได้
สเปนน่าจะผ่านโปรตุเกส มาเจอกับเบลเยียม ซึ่งฟอร์มยังไม่เจิดจรัสสักเท่าไร และน่าจะเขี่ยเบลเยียมตกรอบได้สบายเกือก สเปนมองข้ามช็อตไปรอในรอบ 4 ทีมสุดท้ายได้เลย
ทีมฟ้าขาว อาร์เจนตินา แชมป์เก่าจากปี 2022 เจองานที่ไม่หนักมาก มีมาตรฐานที่สูงกว่าทีมอียิปต์ ที่มีดาวดังอย่าง โมฮัมเหม็ด ซาล่า
โดยเฉพาะความเฉียบคมของ ลิโอเนล เมสซี่ ซึ่งยังวิ่งแบบกระชากวัย จนเล่นครบ 120 นาทีมาแล้ว
ที่สำคัญ เมสซี่ยิงกระจาย ทำได้แล้วถึง 7 ประตู นำเป็นดาวซัลโวขอวทัวร์นาเมนต์นี้ อาร์เจนติน่า น่าจะยุติเส้นทางของทีมอียิปต์ ลงแค่นัดนี้
ทีมโคเคน โคลอมเบีย ฟอร์มโดยรวมเล่นได้ดุดัน น่าจะสามารถเจาะกำแพงเกมรับของทีมสวิตเซอร์แลนด์ได้ ผ่านเข้าไปตัดกับทีมอเมริกาใต้ด้วยกัน ก็คือ อาร์เจนติน่า
ในรอบ 4 ทีม ตราไก่ ฝรั่งเศส น่าจะผ่านโมร็อกโกได้ แต่จะไปเจอกอังกฤษหรือนอร์เวย์ ถือว่ายังเดาได้ยาก อยู่ที่วันดวลกันจริง สิงโตคำรามกับไวกิ้ง ใครคมกว่า ใครพลาดน้อยกว่า ทีมนั้นก็จะหลุดมาเจอกับตราไก่
กระทิงดุ สเปน ซึ่งแกร่งทั่วแผ่น และเน้นคอนโทรลเกม เก็บบอลไว้กับตัว น่าจะต้อนปีศาจแดงดำแห่งยุโรป เบลเยียม เข้าไปตัดเชือกกับแชมป์เก่า อาร์เจนติน่า
สำหรับอันดับดาวซัลโว ลิโอเนล เมสซี่ เป็นผู้นําร่วมกับคิลียัน เอ็มบัปเป้ ของฝรั่งเศส และเออร์ลิง เบราต์ ฮาลันด์ ด้วยจํานวน 7 ประตูเท่ากัน 3 คน
แฮร์รี่ เคน ศูนย์หน้าทีมอังกฤษ ตามมาเป็นที่ 2 เดี่ยว ที่ 6 ประตู
ส่วนคนที่ทำได้ 4 ประตู ในทีมที่ยังอยู่บนเส้นทางแข่งขัน ได้แก่ อุสมาน เดมเบเล่ ของฝรั่งเศส และ มิเกล โอยาซาบาล ของสเปน
โดยพี่โด้ คริสเตียโน่ โรนัลโด ของโปรตุเกส ทำได้ 3 ประตู