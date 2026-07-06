xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. News1 
  3. News1 

GULF เสริมเกราะให้ชุมชน จัดกิจกรรม “GULF Care ส่งต่อความรู้ สู้ภัยพิบัติ” เพิ่มทักษะให้เยาวชน อ.จะนะ จ.สงขลา รับมือน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



GULF เสริมเกราะให้ชุมชน จัดกิจกรรม “GULF Care ส่งต่อความรู้ สู้ภัยพิบัติ”
เพิ่มทักษะให้เยาวชน อ.จะนะ จ.สงขลา รับมือน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF และ โรงไฟฟ้ากัลฟ์จะนะกรีน มุ่งเสริมภูมิคุ้มกัน ในการรับมือเมื่อประสบภัยด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน โดยร่วมกับ สมาคมความปลอดภัยภาคใต้ จัดกิจกรรม “GULF Care ส่งต่อความรู้ สู้ภัยพิบัติ” ณ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่ออบรมเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์น้ำท่วมและสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นำไปสู่การลด ความเสี่ยงและความสูญเสียจากภัยพิบัติ ตลอดจนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2568 GULF ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยการสนับสนุนถุงยังชีพ “GULF Care” กว่า 9,000 ชุด และเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.จะนะ และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับในปีนี้ จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “GULF Care ส่งต่อความรู้ สู้ภัยพิบัติ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของชุมชน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้อบรมความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านการจำลองสถานการณ์ ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งกรณีการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ น้ำท่วม และแผ่นดินไหว โดยการเรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การป้องกันก่อนเกิดเหตุ การประเมินสถานการณ์ ทักษะการดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกใช้ถังดับเพลิง ตลอดจนการช่วย ฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาล และการอพยพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้แก่นักเรียนและครูโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จำนวนกว่า 600 คน

น.ส.ขวัญชนก ไชยแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวถึง การเข้าร่วมกิจกรรมฯ ว่า “หนูเคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วม ตอนนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเรื่องพื้นที่เสี่ยงแล้ว แต่หนูก็ยังชะล่าใจ คิดไม่ถึงว่าน้ำจะท่วมจริง เลยไม่มีการวางแผนรับมือ ตอนที่น้ำลดลงแล้ว ข้าวของและคนก็เสียหายหนักมาก การได้เข้าร่วมอบรม “GULF Care ส่งต่อความรู้ สู้ภัยพิบัติ” ครั้งนี้ หนูจึงจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ช่วยเรื่องการวางแผนล่วงหน้า ลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้หนูช่วยเหลือตัวเองและคนรอบข้างได้ด้วย อยากขอบคุณพี่ ๆ GULF ที่นำความรู้มาให้พวกหนูและได้ลงมือปฏิบัติจริง เตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น”

ด้าน น.ส.กุลวานีย์ หลำหลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวว่า “หนูเคยเจอภัยพิบัติน้ำท่วม ตอนนั้นน้ำสูงมาก ไม่มีใครเตรียมตัวทัน วิธีการรับมือในตอนนั้นก็คือขนของขึ้นที่สูงและซื้อเสบียงมาตุน การเข้าอบรมในวันนี้ทำให้หนูเรียนรู้การรับมือน้ำท่วม เช่น เมื่อน้ำขึ้นสูง เราควรสับสวิตช์ไฟลงเพื่อไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจร เราไม่ควรสัมผัสตัวคนโดนไฟดูดโดยตรง หนูประทับใจกิจกรรมนี้ เพราะวิทยากรนำความรู้ที่สามารถใช้ได้จริงมาให้พวกเราปฏิบัติและนำไปช่วยคนอื่นได้ อยากขอบคุณพี่ ๆ GULF โรงไฟฟ้าฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่นำความรู้มาให้พวกเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกเรื่อย ๆ”

“การร่วมอบรมในวันนี้ ทำให้ได้เรียนรู้การรับมือภัยพิบัติหลากหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย อัคคีภัย รวมถึงทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR จุดเด่นของกิจกรรม คือ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จากปกติที่ได้เรียนตามตัวชี้วัดในรายวิชาต่าง ๆ เท่านั้น อยากขอบคุณ GULF โรงไฟฟ้าฯ พันธมิตร รวมถึงวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมให้ความรู้ ทำให้คณะครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์จริงในอนาคต อยากจะให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ทุกปี” น.ส.มณีรัตน์ สุขโข ครูวิชาภาษาไทย โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวเสริม

กิจกรรม “GULF Care ส่งต่อความรู้ สู้ภัยพิบัติ” ตอกย้ำแนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ของ GULF ที่มุ่งดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ข้อที่ 11 “ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน” และข้อที่ 17 “เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” อีกด้วย





GULF เสริมเกราะให้ชุมชน จัดกิจกรรม “GULF Care ส่งต่อความรู้ สู้ภัยพิบัติ” เพิ่มทักษะให้เยาวชน อ.จะนะ จ.สงขลา รับมือน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม
GULF เสริมเกราะให้ชุมชน จัดกิจกรรม “GULF Care ส่งต่อความรู้ สู้ภัยพิบัติ” เพิ่มทักษะให้เยาวชน อ.จะนะ จ.สงขลา รับมือน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม
GULF เสริมเกราะให้ชุมชน จัดกิจกรรม “GULF Care ส่งต่อความรู้ สู้ภัยพิบัติ” เพิ่มทักษะให้เยาวชน อ.จะนะ จ.สงขลา รับมือน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม