**ด่วน! ทราย สมุทร ยื่นแล้วละเมิดอำนาจศาล? โซเชียลแห่ถาม ใช้ "โล้นคนนั้น" มั้ย**
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ ภายหลัง **อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์** โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสั้น ๆ ว่า **"ทราย สมุทร ยื่นแล้วละเมิดอำนาจศาล!"** โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ทำให้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามถึงที่มาของเรื่อง รวมถึงเชื่อมโยงกับคดีที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคม
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากร่วมแสดงความคิดเห็น บางส่วนตั้งข้อสงสัยว่า การยื่นคำร้องครั้งนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในคดีหรือไม่ พร้อมมีการพูดถึงบุคคลต่าง ๆ ที่เคยมีบทบาทในคดีจนเกิดการแชร์ต่อเป็นวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ **อ.ปานเทพ** ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของคำร้องหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นเรื่องดังกล่าว ขณะที่ศาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะ
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในขั้นของการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และยังไม่มีข้อยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเนื้อหาของคำร้องหรือผลการพิจารณาของศาล จึงควรติดตามข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
#NEWS1 รายงาน