จีนเร่งอพยพประชาชน หลังอ่างเก็บน้ำเสียหายจากพายุไมสัก ยืนยันไม่กระทบแม่น้ำโขง

จีนใต้วิกฤต! อ่างเก็บน้ำแตกในกว่างซี เร่งอพยพประชาชน
ทางการจีนเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง หลังเกิดเหตุอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งหนึ่งในเมืองเหิงโจว นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของประเทศ เกิดความเสียหายจากฝนตกหนักต่อเนื่อง อันเป็นผลจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน **“ไมสัก”** ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วและเกิดน้ำหลากในหลายพื้นที่
**สำนักข่าวซินหัว** รายงานว่า ทางการจีนได้เร่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ พร้อมระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะที่หน่วยงานด้านอุทกวิทยาและการป้องกันภัยพิบัติของจีนได้ยกระดับการเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่นครหนานหนิงและพื้นที่ใกล้เคียง
ด้าน **สำนักข่าว Reuters** รายงานเพิ่มเติมว่า นครหนานหนิงได้ยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมขึ้นสู่ระดับสูงสุด หลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักผิดปกติ ส่งผลให้แม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม รายงานจากสื่อจีนระบุว่า มวลน้ำจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะไหลลงสู่ระบบลุ่มน้ำที่เชื่อมต่อ **อ่าวเป่ยปู้และทะเลจีนใต้** ไม่ได้เชื่อมต่อกับลุ่มน้ำล้านช้าง–แม่น้ำโขง จึง **ไม่มีข้อมูลว่ามวลน้ำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยผ่านแม่น้ำโขง**
เจ้าหน้าที่จีนยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการ และเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายวันข้างหน้า
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