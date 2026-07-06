ก.ต.มติเอกฉันท์ “วีระพงศ์” นั่งประธานศาลฎีกา ประมุขศาลคนใหม่
ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบแต่งตั้ง นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ รองประธานศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 52 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. ได้ประชุมพิจารณาวาระการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการ ในวาระวันที่ 1 ตุลาคม 2569 โดยหนึ่งในวาระสำคัญคือการพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 52 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
หลังจากนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
สำหรับประวัติของนายวีระพงศ์ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็นเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
เส้นทางราชการของนายวีระพงศ์ ผ่านงานในศาลยุติธรรมหลายระดับ ตั้งแต่ศาลจังหวัด ศาลอุทธรณ์ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปจนถึงศาลฎีกา โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 1 และอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ก่อนจะได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต. ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 52
นายวีระพงศ์ ยังเคยได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นฎีกา หรือ ก.ต. รวมทั้งมีบทบาทในงานราชการพิเศษหลายด้าน ทั้งงานส่งเสริมมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน งานวิจัยของศาลยุติธรรม การศึกษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารจัดการคดี และการจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาศาลยุติธรรม
การได้รับความเห็นชอบในครั้งนี้ ทำให้นายวีระพงศ์เตรียมขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 52 ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของศาลยุติธรรม ภายหลังผ่านขั้นตอนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ