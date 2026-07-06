ชุมนุมเชียงใหม่ร้องแก้ปัญหาน้ำปนเปื้อนเหมืองแร่ เกิดเหตุชุลมุน ผู้ชุมนุมเจ็บ 2 ราย
เกิดเหตุความวุ่นวายระหว่างการชุมนุมของภาคประชาชน บริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ หลังกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาน้ำปนเปื้อนสารพิษจากกิจกรรมเหมืองแร่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแม่น้ำกก แม่น้ำสาย และลำน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ
รายงานระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ **11.30 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2569** โดยระหว่างการชุมนุมได้เกิดการฉุดยื้อระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุม ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ **2 ราย** ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์จะเข้าปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
การรวมตัวครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวของเครือข่ายภาคประชาชนที่ต้องการให้มีการเร่งแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันตรวจสอบต้นตอของมลพิษ รวมถึงผลักดันมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระยะยาว
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือมีการจับกุมผู้ชุมนุมเพิ่มเติม ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชุมนุมอย่างใกล้ชิด และสถานการณ์โดยรวมเริ่มคลี่คลายหลังผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล
**เครดิต:** เพจ **Chiangmai Report**
**อ้างอิง:** รายงานสถานการณ์จากเพจ Chiangmai Report ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2569
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