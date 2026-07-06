รุ่นพี่ น.ช.? วิเคราะห์ความแค้นฝังใจของทนายตั้ม
ในรายการ **"ถอดรหัสข่าว"** โดย **นพรัฐ พรวนสุข** มีการวิเคราะห์พฤติกรรมและถ้อยคำของ **ทนายตั้ม** ภายหลังมีการเผยแพร่จดหมายที่เขียนถึง **สนธิ ลิ้มทองกุล** โดยตั้งข้อสังเกตว่า การเลือกใช้คำว่า **"น.ช."** หรือ **นักโทษชาย** เพื่อเรียกอีกฝ่าย อาจสะท้อนทัศนคติและความรู้สึกที่ยังคงติดค้างอยู่กับเหตุการณ์ที่ผ่านมา
นพรัฐมองว่า จากการติดตามคำพูดและการแสดงออกของทนายตั้มในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีลักษณะของการแสดงความไม่พอใจต่อบุคคลที่มีบทบาทในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีของตน โดยเฉพาะการกล่าวถึง **สนธิ ลิ้มทองกุล** และ **บ้านพระอาทิตย์** อยู่หลายครั้ง
สำหรับกรณีการใช้คำว่า **"รุ่นพี่ น.ช."** นั้น นพรัฐตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการสื่อความหมายในลักษณะเหน็บแนมหรือประชดประชัน เนื่องจากสนธิได้พ้นโทษตามกฎหมายไปแล้ว หลังได้รับการปล่อยตัวและผ่านกระบวนการตามกฎหมายครบถ้วน รวมถึงได้รับเอกสารรับรองการพ้นโทษจากกรมราชทัณฑ์ตามขั้นตอน
นพรัฐเห็นว่า เมื่อบุคคลใดพ้นโทษและได้รับการคืนสิทธิ์ตามกฎหมายแล้ว การหยิบยกสถานะในอดีตมาใช้เรียกขานอีกครั้ง อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอธิบายข้อเท็จจริงของคดี และอาจถูกมองว่าเป็นการมุ่งโจมตีตัวบุคคลมากกว่าประเด็นสาระ
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นของผู้ดำเนินรายการต่อพฤติกรรมและการสื่อสารที่ปรากฏต่อสาธารณะ ไม่ใช่ข้อสรุปทางการแพทย์หรือข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับสภาพจิตใจของบุคคลใด ขณะที่คดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทนายตั้มยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม และทุกฝ่ายยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
**อ้างอิง:** รายการ **"ถอดรหัสข่าว"** โดย **นพรัฐ พรวนสุข**
#NEWS1 รายงาน