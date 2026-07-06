**สื่อรุ่นใหญ่ฟันธง! แค่ 5 คน เป็นไปไม่ได้! เจาะลึกขบวนการโกงสอบท้องถิ่น**
ในรายการ **"ถอดรหัสข่าว"** โดย **นพรัฐ พรวนสุข** มีการวิเคราะห์ความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังมีการเปิดเผยผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่ระบุว่ามีผู้เกี่ยวข้องเพียง **5 ราย** ซึ่งถูกตั้งคำถามว่าอาจไม่สอดคล้องกับขนาดและรูปแบบของขบวนการที่ถูกกล่าวหา
นพรัฐแสดงความคิดเห็นว่า หากพิจารณาจากลักษณะของการจัดสอบและข้อกล่าวหาที่ปรากฏก่อนหน้านี้ การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้นได้จากบุคคลเพียงไม่กี่ราย โดยเฉพาะหากเป็นการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสอบในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การดำเนินการ และการควบคุมระบบ
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการทุจริตเป็นขบวนการจริง ย่อมต้องมีผู้ที่รับรู้หรือเกี่ยวข้องในหลายระดับ ไม่ใช่เพียงผู้ปฏิบัติการบางส่วนเท่านั้น พร้อมเสนอว่าการสืบสวนควรขยายผลไปยังผู้ที่มีบทบาทในทุกระดับ เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างครบถ้วนและสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะของผู้ดำเนินรายการ ขณะที่ผลการสอบสวนของหน่วยงานรัฐยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และยังอาจมีการขยายผลเพิ่มเติม หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่น
คดีทุจริตการสอบท้องถิ่นถือเป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ และอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการบริหารงานภาครัฐในระยะยาว
**อ้างอิง:** รายการ **"ถอดรหัสข่าว"** โดย **นพรัฐ พรวนสุข**
#NEWS1 รายงาน