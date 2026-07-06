ถอดรหัสจีน! ปราบคอร์รัปชันไม่เลือกหน้า เศรษฐกิจพุ่ง ประเทศแข็งแกร่ง
จากการวิเคราะห์ในรายการ **"ถอดรหัสข่าว"** โดย **นพรัฐ พรวนสุข** ได้หยิบยกบทเรียนจากประเทศจีนในยุคการบริหารของประธานาธิบดี **สี จิ้นผิง** โดยชี้ให้เห็นว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้จีนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก คือการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
นพรัฐอ้างถึงแนวคิด **"ตีแมลงวัน จับเสือ"** ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่หมายถึงการปราบปรามการทุจริตโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างหรือผู้มีอำนาจระดับสูง หากพบการกระทำผิดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม
เนื้อหาระบุว่า นโยบายดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 หลังสี จิ้นผิงเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศ และมีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่จำนวนมาก รวมถึงผู้มีอิทธิพลและบุคคลระดับสูง ส่งผลให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอุปสรรคที่เกิดจากการคอร์รัปชัน และสร้างความเชื่อมั่นต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ
นพรัฐยังมองว่า เมื่อปัญหาการทุจริตถูกควบคุมได้ ประเทศสามารถกำหนดนโยบายและผลักดันโครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโต การลงทุนขยายตัว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลกมากขึ้น
ทั้งนี้ เนื้อหาในรายการได้ยกกรณีของจีนเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า การปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ไม่เพียงเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและการบริหารประเทศ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศไทยอาจนำบทเรียนดังกล่าวมาศึกษาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง
**ที่มา:** วิเคราะห์จากรายการ **"ถอดรหัสข่าว" โดย นพรัฐ พรวนสุข** อ้างอิงเนื้อหาปราศรัยของ **บวรศักดิ์ อุวรรณโณ**
#NEWS1 รายงาน