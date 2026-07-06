ลาว-เมียนมาสร้างเขื่อนยักษ์กั้นแม่น้ำโขง พลังงานจีนอาจได้ประโยชน์เต็มๆ? ส่วนไทยไม่อยู่ใน สมการ
การลงนามข้อตกลงศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขง ระหว่างลาวและเมียนมา ไม่เพียงเป็นโครงการด้านพลังงานขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังถูกจับตาในมิติยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เนื่องจากอาจเป็นอีกก้าวสำคัญของการเชื่อมโยงเครือข่ายพลังงานระหว่าง **ลาว เมียนมา และจีน**
ปัจจุบัน สปป.ลาว เดินหน้ายุทธศาสตร์ผลักดันประเทศให้เป็น **"Battery of Southeast Asia"** หรือศูนย์กลางการผลิตและส่งออกไฟฟ้าของอาเซียน ผ่านการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำและระบบสายส่งไฟฟ้าข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน เมียนมาก็เริ่มขยายความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศในลุ่มน้ำโขงมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการซื้อขายพลังงานในอนาคต
นักวิเคราะห์มองว่า หากโครงการเขื่อนแห่งใหม่นี้เดินหน้าจนแล้วเสร็จ และสามารถเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าระหว่าง **ลาว เมียนมา และจีน** ได้อย่างสมบูรณ์ จะทำให้ทั้งสามประเทศมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางด้านพลังงานของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเพิ่มศักยภาพในการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนในระดับภูมิภาค
ในอีกด้านหนึ่ง มีการตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของภูมิภาค แม้จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่ได้เป็นภาคีของความร่วมมือครั้งนี้ จึงเกิดคำถามว่า หากเครือข่ายพลังงานระหว่างลาว เมียนมา และจีนขยายตัวมากขึ้น ไทยจะมีบทบาทในฐานะผู้กำหนดทิศทาง หรือจะเป็นเพียงผู้รับผลจากโครงสร้างพลังงานใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมองว่า โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ และยังต้องผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความร่วมมือระหว่างประเทศอีกหลายขั้นตอน ก่อนจะมีการตัดสินใจลงทุนก่อสร้างจริง
**อ้างอิง:** ข้อมูลจากพิธีลงนามข้อตกลงร่วมพัฒนา (JDA), สื่อทางการ สปป.ลาว และสื่อเมียนมา
#NEWS1 รายงาน