**ด่วน! ลาว-เมียนมาจับมือสร้างเขื่อนยักษ์กั้นแม่น้ำโขง ไทยเสี่ยงกระทบทั้งน้ำ ประมง และเกษตร?**
ลาวและเมียนมาได้ลงนามในข้อตกลงร่วมพัฒนา (Joint Development Agreement : JDA) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแนวพรมแดนระหว่างสองประเทศ โดยโครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตตามแผนประมาณ **2,790 เมกะวัตต์** และคาดว่าจะใช้เวลาศึกษาความเป็นไปได้ราว **34 เดือน**
พิธีลงนามจัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างบริษัท **พงซับทะวี จำกัด** ของลาว และบริษัท **Primus Sapphire Power จำกัด** ของเมียนมา โดยมีผู้แทนระดับรองรัฐมนตรีจากทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน สะท้อนความร่วมมือด้านพลังงานที่ทั้งสองฝ่ายต้องการผลักดันในระยะยาว
จากข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อของลาวและเมียนมา โครงการดังกล่าวมีขนาดใหญ่กว่าหลายโครงการในลุ่มน้ำโขง และหากเดินหน้าก่อสร้างจริง จะเป็นหนึ่งในเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ของภูมิภาค
แม้โครงการจะอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ แต่ก็เริ่มมีการจับตาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศปลายน้ำ รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำโขงในจังหวัดเชียงราย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี ซึ่งอาจได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ ระบบนิเวศ การประมง และภาคการเกษตร หากมีการบริหารจัดการน้ำผ่านเขื่อนในอนาคต
นักวิเคราะห์ด้านทรัพยากรน้ำมองว่า การมีเขื่อนเพิ่มเติมบนแม่น้ำโขงอาจทำให้การควบคุมการไหลของน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้น ขณะที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอให้ประเทศไทยติดตามผลการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิด และใช้กลไกความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการยังอยู่ในระยะศึกษาความเป็นไปได้ และยังไม่มีการอนุมัติการก่อสร้างหรือเปิดเผยผลการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ จึงยังต้องติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
**อ้างอิง:** สื่อทางการของ สปป.ลาว, สื่อเมียนมา และข้อมูลจากพิธีลงนามข้อตกลงร่วมพัฒนา (JDA)
#NEWS1 รายงาน