**แฉกลโกงน.ช.ตั้ม: ไม่ใช่ให้โดยเสน่หา แต่คือการต้มตุ๋น!**
ในรายการ **"ถอดรหัสข่าว"** นายนพรัฐ พรวนสุข แสดงความคิดเห็นถึงคดีของ **ทนายตั้ม** โดยวิเคราะห์ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับเงินจำนวน **2 ล้านยูโร** ที่เกี่ยวข้องกับคุณอ้อย พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า จากพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน คดีนี้ไม่ได้มีลักษณะเป็นการให้ทรัพย์สินโดยเสน่หาอย่างที่มีการกล่าวอ้าง แต่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนร่วมลงทุนทางธุรกิจ ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรม
นายนพรัฐ ระบุว่า จากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ มีการพูดคุยและตกลงกันเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ทำให้มองว่า การโอนเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ มากกว่าจะเป็นการมอบทรัพย์สินให้กันโดยเสน่หาตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้าง
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงข้อมูลที่ปรากฏว่า มีการว่าจ้างผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว ซึ่งถูกยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา ถึงที่มาของการโอนเงินและเจตนาของคู่กรณีในขณะนั้น
นายนพรัฐ ยังแสดงความคิดเห็นว่า หากไม่มีการกระทำที่นำไปสู่ข้อพิพาท คดีดังกล่าวก็คงไม่เกิดขึ้น พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามอธิบายที่มาของเงินว่าเป็นการให้โดยเสน่หา ทั้งที่มีข้อเท็จจริงอีกด้านที่ถูกนำเสนอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ นายนพรัฐ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ล่าสุด **คุณอ้อย จตุพร** ได้เขียนจดหมายด้วยลายมือส่งมายังรายการ **บ้านพระอาทิตย์** เพื่อถ่ายทอดมุมมองและข้อเท็จจริงในส่วนของตน ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดต่อสาธารณะในลำดับต่อไป
อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล ผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับสิทธิและได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
**อ้างอิง:** รายการ ถอดรหัสข่าว โดย นพรัฐ พรวนสุข
#NEWS1 รายงาน