ชาวโซเชียลไม่ทน โพสต์ภาพรัว ๆ อ้างแรงงานเมียนมาแย่งอาชีพสงวนของคนไทย
โลกออนไลน์มีการแชร์โพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ **"Natty loves Myanmar"** ซึ่งเผยแพร่ข้อความพร้อมภาพประกอบ ตั้งคำถามถึงกรณีแรงงานชาวเมียนมาที่ประกอบอาชีพในประเทศไทย โดยระบุข้อความว่า **"โจ๋งครึ่ม....คิดว่าคนไหนกำลังแย่งอาชีพคนไทย? คนขายข้าว? คนตัดผม? วินมอเตอร์ไซค์? หรือเขาเหล่านี้ไม่ได้แย่งอาชีพคนไทยเลย"** พร้อมติดแฮชแท็ก **#เมียนมา #แรงงานเมียนมา #อาชีพสงวน**
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่แสดงความคิดเห็นเห็นด้วยและผู้ที่มองต่างมุม พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีแรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอาชีพสงวนของคนไทย ก็ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
ขณะเดียวกัน มีผู้ใช้อีกส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า ควรแยกแยะระหว่างแรงงานที่ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับผู้ที่อาจกระทำผิดกฎหมาย พร้อมเสนอให้การตรวจสอบอาศัยข้อเท็จจริงเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดการเหมารวมต่อแรงงานต่างชาติที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต
อย่างไรก็ตาม ภาพและข้อความที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว เป็นข้อมูลที่มาจากการโพสต์ของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก และยังไม่ใช่ข้อยืนยันว่าบุคคลที่ปรากฏในภาพประกอบอาชีพโดยผิดกฎหมายหรือเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด จึงยังต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่
ทั้งนี้ ตามกฎหมายไทย มีการกำหนดอาชีพบางประเภทเป็นอาชีพสงวนสำหรับผู้มีสัญชาติไทย และหากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนต่อไป
**อ้างอิง:** เฟซบุ๊ก **Natty loves Myanmar**, กรมการจัดหางาน
#NEWS1 รายงาน