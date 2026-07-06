**ทนายอั๋น ลั่น! "เจ๋งว่ะ" เดี๋ยวนี้เล่นผงเล่นแป้งแล้วเหรอ จากน้ำแข็งพัฒนาเป็นผงกันแล้ว**
เพจ **"ทนายอั๋น บุรีรัมย์"** เผยแพร่คลิปแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติด หลังมีข่าวการจับกุมหญิงชาวไทยในจังหวัดเชียงราย พร้อมของกลางสารเสพติดชนิดผง น้ำหนักประมาณ 2.1 กิโลกรัม ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีปลายทางเตรียมส่งไปยังไต้หวัน
ภายในคลิป ทนายอั๋นกล่าวด้วยน้ำเสียงเชิงตั้งคำถามว่า ปัจจุบันขบวนการค้ายาเสพติดดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนรูปแบบจากยาเสพติดที่เคยพบเห็นกันทั่วไป มาเป็นสารเสพติดชนิดผง พร้อมกล่าวว่า **"เจ๋งว่ะ เดี๋ยวนี้เล่นผงเล่นแป้งแล้วเหรอ จากน้ำแข็งพัฒนาเป็นผงกันแล้ว"** เพื่อสะท้อนความกังวลต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของขบวนการลักลอบขนยาเสพติด
ทนายอั๋นยังอ้างถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จับกุมหญิงชาวไทยรายหนึ่งในจังหวัดเชียงราย พร้อมของกลางสารเสพติดชนิดผง น้ำหนักประมาณ 2.1 กิโลกรัม ซึ่งจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระบุว่า เตรียมลักลอบลำเลียงออกนอกประเทศ โดยมีปลายทางคือไต้หวัน
นอกจากนี้ ทนายอั๋นยังแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ยาเสพติดที่มีแนวโน้มขยายตัว พร้อมตั้งคำถามถึงสังคมว่า จะปล่อยให้ปัญหายาเสพติดดำเนินต่อไปเช่นนี้หรือไม่ พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเยาวชนและสังคมไทยในอนาคต
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของ **ทนายอั๋น บุรีรัมย์** ที่แสดงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่คดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
**อ้างอิง:** เพจ **ทนายอั๋น บุรีรัมย์**, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
#NEWS1 รายงาน