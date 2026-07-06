เพจดังสุรินทร์แฉ คลิปทหารไทยเคลื่อนไหว ต้นทางมาจากคนไทย ก่อนสื่อเขมรนำไปเช็กพิกัด
เพจ **"ชุมชนคนสุรินทร์"** โพสต์แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเผยแพร่คลิปการเคลื่อนไหวของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทย โดยระบุว่า แม้ก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านความมั่นคงจะขอความร่วมมือประชาชนงดถ่ายภาพหรือเผยแพร่คลิปที่อาจกระทบต่อภารกิจ แต่ยังคงมีผู้บันทึกภาพและนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ในโพสต์ดังกล่าว เพจระบุว่า คลิปการเคลื่อนไหวของทหารไทยที่กำลังถูกเผยแพร่ในสื่อของกัมพูชานั้น มีต้นทางมาจากผู้ใช้งานชาวไทยที่โพสต์ไว้ก่อน จากนั้นจึงถูกนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อของกัมพูชา พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ข้อมูลจากคลิปดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์หรือเช็กพิกัดการเคลื่อนย้ายกำลังของฝ่ายไทย
เพจยังระบุว่า ไม่ว่าจะมีเหตุผลใดในการโพสต์ แต่เมื่อข้อมูลถูกเผยแพร่สู่สาธารณะแล้ว ก็อาจถูกนำไปใช้ต่อโดยบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่ภาพหรือคลิปที่แสดงการเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ หรือรายละเอียดการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อ่อนไหว เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ในลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของกำลังพล
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและข้อสังเกตของเพจ **"ชุมชนคนสุรินทร์"** ขณะที่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าคลิปที่ถูกเผยแพร่ในสื่อกัมพูชา ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยตรง จึงยังควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงและแหล่งข่าวทางการอย่างต่อเนื่อง
#NEWS1 รายงาน