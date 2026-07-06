กระบี่ดังไปอีก! CIB รวบเจ้าของร้านคาราโอเกะ พัวพันแสวงหาประโยชน์จากเยาวชน
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) เข้าจับกุมเจ้าของร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงา หลังสืบสวนพบพฤติการณ์ต้องสงสัยเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากเยาวชน และการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหลายรายการ
การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานด้านการพัฒนาสังคม และองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายหลังมีการรวบรวมข้อมูลและสืบสวนพฤติการณ์ของสถานประกอบการดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า จากการเข้าตรวจสอบสามารถให้ความช่วยเหลือเยาวชนรายหนึ่งที่อยู่ภายในกระบวนการดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย พร้อมตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องกับคดีหลายรายการ ก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นภายในร้าน และพบผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พบว่าเยาวชนผู้ได้รับความช่วยเหลือเดินทางมาจากต่างจังหวัด และเข้าพักอยู่ในสถานประกอบการช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนถูกชักชวนให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม รวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
เบื้องต้น ผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายข้อหา โดยพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ขณะที่เยาวชนผู้ได้รับความช่วยเหลือจะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและฟื้นฟูโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายที่แสวงหาประโยชน์จากเด็กและเยาวชน ซึ่งตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าจะเร่งขยายผลและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด
อ้างอิง: ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
#NEWS1 รายงาน