บิ๊กเกรียนโพสต์ คนเดินห้างย่านบางกะปิแตกตื่น อ้างเครื่องจ่ายบัตรจอดรถไฟดูด
เพจ **"บิ๊กเกรียน"** โพสต์แจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง หลังเกิดเหตุที่มีการอ้างว่าเครื่องจ่ายบัตรจอดรถอัตโนมัติ (Automatic Card Dispenser) ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางกะปิ เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟดูด และต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
ในโพสต์ดังกล่าว เพจระบุข้อความเตือนว่า **"ระวัง! เครื่องจ่ายบัตรจอดรถอัตโนมัติ Automatic Card Dispenser ไฟดูด ลูกค้าภายในห้างดังย่านบางกะปิ ต้องหามส่งโรงพยาบาล"** พร้อมเรียกร้องให้ผู้ที่ใช้บริการบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวัง และให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ขณะที่ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเรียกร้องให้ผู้ประกอบการเร่งตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นการเผยแพร่จากเพจ **"บิ๊กเกรียน"** และยังไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากห้างสรรพสินค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุของเหตุการณ์ รวมถึงผลการตรวจสอบระบบเครื่องจ่ายบัตรจอดรถ จึงยังต้องรอการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป