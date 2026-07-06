**ทบ.โต้ข่าวเขมร มั่วให้ร้ายทหารไทยขว้างบึ้ม ที่แท้ฝังทุ่นเองพลาดเหยียบเอง**
กองทัพบกออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่ข้อมูลกล่าวหาว่า ทหารไทยเป็นผู้ขว้าง **บึ้ม** ใส่กำลังพลกัมพูชาบริเวณแนวชายแดน จนทำให้ทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ โดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริง
กองทัพบก ระบุว่า จากการตรวจสอบของหน่วยทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ พบว่า เหตุเกิดขึ้นภายในพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชา ไม่ใช่พื้นที่ของประเทศไทย และในช่วงเวลาดังกล่าว กำลังพลไทยปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตามปกติ โดยไม่มีการใช้อาวุธหรือขว้าง **บึ้ม** ตามที่ถูกกล่าวหา
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังได้ยินเสียง **บึ้ม** ดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชา ก่อนพบว่ามีการเข้าช่วยเหลือกำลังพลกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บ โดยกองทัพบกระบุว่า จากการประเมินลักษณะบาดแผลและข้อมูลในพื้นที่ พบว่ามีความสอดคล้องกับการ **เหยียบทุ่นบอม** มากกว่าการได้รับบาดเจ็บจากการถูกขว้าง **บึ้ม**
กองทัพบกยังตั้งข้อสังเกตว่า กำลังพลกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บอาจเป็นกำลังพลชุดใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะพลาด **เหยียบทุ่นบอม** ที่ถูกวางไว้ในพื้นที่ของฝ่ายตนเอง อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นการประเมินจากข้อมูลและพยานหลักฐานเบื้องต้น ซึ่งยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ทั้งนี้ กองทัพบกยืนยันว่า ฝ่ายไทยยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัด พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ เพราะอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเพิ่มความตึงเครียดตามแนวชายแดน
**อ้างอิง:** กองทัพบก และกองทัพภาคที่ 2
#NEWS1 รายงาน