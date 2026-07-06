**เพจดังสุรินทร์แฉ ผู้ใหญ่บ้านเขมร ใกล้บ้านหนองจานสั่งลูกบ้านเก็บข้าวของเตรียมความพร้อมแล้ว**
เพจ **"ชุมชน คนสุรินทร์"** เผยแพร่ข้อความอ้างถึงประกาศของผู้ใหญ่บ้านในฝั่งกัมพูชา ซึ่งอยู่บริเวณตรงข้าม **บ้านหนองจาน** โดยระบุว่า มีการแจ้งให้ชาวบ้านเตรียมเก็บข้าวของและเตรียมความพร้อมตลอดเวลา จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์
ในโพสต์ดังกล่าว ระบุว่า **ผู้ใหญ่บ้านโอรแบยเจือน อำเภอโอรจะเราว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา** ซึ่งอยู่ตรงข้ามพื้นที่บ้านหนองจานของประเทศไทย ได้ประกาศแจ้งลูกบ้านให้เก็บข้าวของและเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ได้ระบุสาเหตุของการแจ้งเตือนอย่างชัดเจน
ข้อความดังกล่าวทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ โดยผู้โพสต์ตั้งคำถามในเชิงประชดว่า **"สงสัยจะหนีน้ำท่วม ใช่ไหม?"** อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นความเห็นของผู้โพสต์ ไม่ใช่การยืนยันถึงสาเหตุของการประกาศดังกล่าว
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของกัมพูชาว่า การแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมเก็บข้าวของมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ใด จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคง ภัยธรรมชาติ หรือเหตุผลอื่น
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ชายแดน โดยหลายฝ่ายยังคงติดตามข้อมูลและรอการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศอย่างใกล้ชิด
**NEWS1 รายงาน**