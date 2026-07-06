ศูนย์ข้อมูลภูเก็ตโพสต์ สภ.เมืองภูเก็ตสะเทือน อ้างคดีไม่คืบหลายคดี ลั่นไม่อยากทำก็ย้ายไปเถอะ
เพจ **ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต** โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ **สภ.เมืองภูเก็ต** โดยตั้งข้อสังเกตถึงความคืบหน้าของคดีสำคัญหลายคดีในพื้นที่ พร้อมเรียกร้องให้มีการเร่งรัดการดำเนินคดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ในโพสต์ดังกล่าว ระบุว่า มีหลายคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ **สภ.เมืองภูเก็ต** ซึ่งยังไม่มีความคืบหน้า จนถูกเปรียบเปรยว่าเหมือนถูกเก็บไว้ใน "ลิ้นชัก" พร้อมยกตัวอย่างคดีที่อ้างว่ายังไม่มีความคืบหน้า ได้แก่ คดีร้านอาหารยึดครองที่งอก คดีที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตถูกหมิ่นประมาทและถูกปองร้าย รวมถึงคดีที่มีการกล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับผู้สื่อข่าวและยาเสพติด
นอกจากนี้ เพจยังระบุข้อความในเชิงวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่า **"ถ้าไม่อยากทำก็ย้ายไปเถอะ"** พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาติดตามและเร่งรัดการดำเนินคดีที่สังคมให้ความสนใจ
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและข้อกล่าวอ้างที่เผยแพร่ผ่านเพจ **ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต** ซึ่งสะท้อนมุมมองของผู้โพสต์ ขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละคดียังคงต้องรอคำชี้แจงและข้อมูลจาก **สภ.เมืองภูเก็ต** หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
#NEWS1 รายงาน