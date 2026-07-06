จีนถูกพายุ"ไมสัก"ถล่ม ดับอย่างน้อย 5 ราย เร่งอพยพด่วน 3.6 พันคน
หลายพื้นที่ของประเทศจีนกำลังเผชิญผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมสัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มในหลายมณฑล มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 5 ราย ขณะที่ทางการจีนเร่งอพยพประชาชนกว่า 3,600 คนออกจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง
สำนักข่าวซินหัว (Xinhua) รายงานว่า ผู้เสียชีวิต 2 รายอยู่ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน หลังถูกกระแสน้ำป่าพัดระหว่างเกิดฝนตกหนัก ขณะที่อีก 3 รายเสียชีวิตในเมืองฝู่ซุ่น มณฑลเหลียวหนิง ซึ่งเผชิญฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้น ๆ จนเกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้าง และมีการอพยพประชาชนประมาณ 3,600 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัย
ด้าน สำนักข่าวรอยเตอร์ (Reuters) รายงานว่า พายุโซนร้อนไมสักได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลไห่หนาน ก่อนเคลื่อนผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของจีน ส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และคลื่นลมในทะเลรุนแรง ทางการจีนจึงสั่งระงับเที่ยวบิน การเดินเรือ และการให้บริการขนส่งบางส่วน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ขณะที่ สำนักข่าวเอพี (Associated Press) รายงานว่า หลายพื้นที่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีและมณฑลเหลียวหนิงได้รับผลกระทบอย่างหนัก ถนนหลายสายถูกน้ำท่วม รถยนต์จำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในชุมชน โดยชาวบ้านบางส่วนระบุว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นอุทกภัยที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของพื้นที่
หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของจีนยังคงประกาศเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่มในหลายพื้นที่ พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีความเสี่ยงที่ฝนจะตกหนักในบางพื้นที่ตลอดช่วงหลายวันข้างหน้า
อ้างอิง: สำนักข่าว ซินหัว (Xinhua), Reuters และ Associated Press (AP)
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