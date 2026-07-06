อึ้ง! ชมรมต้านทุจริตชี้เป้า ให้ ป.ป.ช.-ปปง.-DSI ตรวจสอบ อ้างเงินสดโกงสอบท้องถิ่นกองอยู่ที่นี่ ย่านบางพลัด กทม.
มีการเผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กจาก **ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย** ภายในกลุ่ม **"การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไทย"** โดยระบุข้อความอ้างถึงสถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินเข้าตรวจสอบ
ในโพสต์ดังกล่าว ระบุข้อความว่า
*"เงินสด อยู่ที่นี่.. 1181/... ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8 แจ้งหน่วยงานตรวจสอบด่วน สำนักงาน ป.ป.ช. ตำรวจสอบสวนกลาง DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - ปปง."*
โพสต์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกล่าวอ้างและชี้เป้าสถานที่ โดยเชื่อมโยงกับประเด็นการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ **สำนักงาน ป.ป.ช.**, **ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)**, **กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)** และ **สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)** เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อความที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากผู้โพสต์ ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐว่ามีการพบเงินสดหรือพยานหลักฐานตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด จึงยังต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากมีบุคคลหรือหน่วยงานใดถูกพาดพิง ยังคงได้รับการคุ้มครองตามหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีข้อเท็จจริงหรือคำพิพากษาถึงที่สุดตามกระบวนการยุติธรรม
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