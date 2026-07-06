โฉบไปงานโชว์รถแต่งซิ่งที่บางแสน รถ-จยย.ผิดกฎหมายโดนตรวจ พบผิดเพียบ โดนรวบระนาว
มีการแชร์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ **"ขุนหมื่น รอบจัด"** ซึ่งโพสต์ในกลุ่ม **"ลุง Garage" (ห้ามโพสต์ขายของ) by Grand Story** แจ้งเตือนไปยังผู้ที่เตรียมเดินทางไปร่วมงานโชว์รถแต่งและกิจกรรมที่หาดบางแสน โดยระบุว่า ในช่วงดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการกวดขันตรวจสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างเข้มงวดทั่วพื้นที่
ผู้โพสต์ระบุว่า ผู้ที่จะเดินทางไปควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถมีเอกสารครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย และมีลักษณะตรงกับข้อมูลที่จดทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก พร้อมแนะนำให้พกสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ และข้อมูลติดต่อผู้ปกครองหรือบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
นอกจากนี้ ยังระบุถึงรถที่อาจตกเป็นเป้าหมายในการตรวจสอบเป็นพิเศษ ได้แก่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ดัดแปลงแนวคัสตอม รถที่สภาพไม่ตรงกับข้อมูลในทะเบียน รถสวมทะเบียน รถป้ายแดงที่ใช้งานเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รถเสียงดัง รถจักรยานยนต์ขนาด 35-80 ซีซี ที่ไม่ได้จดทะเบียน รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแท้ รวมถึงรถที่เคยมีประวัติการกระทำผิดในช่วงการจัดงานปีที่ผ่านมา
ผู้โพสต์ยังอ้างว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระจายกำลังตรวจตราทั่วพื้นที่บางแสน ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน พร้อมเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก ยังไม่ใช่ประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานตำรวจ ขณะที่การบังคับใช้กฎหมายจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบในแต่ละกรณี
#NEWS1 รายงาน